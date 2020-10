Petit Le Mans : Acura se montre lors de la première séance d’essais libres

Ricky Taylor a donné le ton lors de la première séance d’essais libres de Petit Le Mans qui se déroule ce week-end sur le circuit Michelin Raceway Road Atlanta.

L’Américain, sur l’Acura ARX-05 #7 d’Acura Team Penske qu’il partage avec Helio Castroneves et Alexander Rossi, a réalisé un temps de 1:10.086. Il devance de 0,068 seconde Oliver Jarvis, pilote Mazda Motorsports, sur la RT24-P #77. La seconde Mazda, la #55 de Jonathan Bomarito, s’empare de la troisième place.

Felipe Nasr (Cadillac DPi-V.R #31 Whelen Engineering Racing) a terminé avec le quatrième temps devant Sébastien Bourdais (Cadillac #5 Mustang Sampling Racing). Gabriel Aubry sur la Cadillac #85 de JDC-Miller Motorsports est 6e devant Juan Pablo Montoya sur la seconde Acura. La Cadillac #10 Wayne Taylor Racing, en tête au championnat, s’est classée huitième, avec 0,786 seconde de retard.

Mikkel Jensen, débutant en IMSA, a donné le ton dans la classe LMP2 de Tower Motorsport by Starworks en signant le meilleur temps sur l’ORECA 07 #8.

En GTLM, le plus rapide a été le Belge Laurens Vanthoor avec un temps de 1:17.008, la Porsche 911 RSR #912 devançant de près d’une demi-seconde sa sœur, la #911 (Nick Tandy). Connor de Phillippi a placé la BMW M8 GTE #25 en troisième position tandis que le meilleur tour d’une Corvette a été réalisé par Antonio Garcia (#3), quatrième…

Les Lamborghini se sont classées première et deuxième en GTD. Bryan Sellers a été le plus en vue avec un chrono de 1:19.946, 0,173 seconde devant Andy Lally sur la #44 de GRT Magnus. Darren Turner s’est classé troisième à bord de l’Aston Martin Vantage GT3 #22 de The Heart of Racing, devant Jack Hawksworth (Lexus RC F GT3 AIM/Vasser Sullivan #14).

@Paul Miller Racing

La séance a été interrompue par un bref drapeau rouge à un peu plus de 10 minutes de la fin. Chris Miller est sorti de la piste au volant de la Cadillac DPi #85 JDC-Miller Motorsports en bas des Esses, mais l’Américain a pu repartir après une courte pause.

La deuxième séance d’entraînement devrait débuter à 21 h 45.