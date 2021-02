Peter Dumbreck devient ambassadeur de la marque chez Falken Motorsports

L’un des plus anciens partenariats pilotes/équipes prendra une autre direction en 2021. En effet, Peter Dumbreck va passer de pilote à un rôle d’ambassadeur pour la marque de pneus Falken et de conseiller pour l’équipe Falken Motorsports.

Peter Dumbreck est un élément clé de l’équipage de la marque de pneus depuis 2006, avec des succès en NLS et aux 24 Heures de la Nürburgring, et a notamment assuré le premier podium de l’équipe dans la classique d’endurance. Son mélange de vitesse, de régularité et de pilotage souple a été un facteur déterminant pour ramener les Nissan, BMW et autres Porsche à bon port et en bonne place !

Il est sans doute l’un des pilotes britanniques les plus expérimentés de “l’Enfer Vert”. Il compte également six participations aux 24 Heures du Mans avec Mercedes, Spyker, HPD ou encore Aston Martin. En 2021, Dumbreck s’attachera à soutenir l’équipe de Falken en dehors des pistes, en s’appuyant sur ses connaissances en matière de développement de pneus et sur son expérience acquise lors des milliers de tours effectués après 16 ans de compétition sur la Nordschleife. Parallèlement, l’Ecossais jouera un rôle plus important dans les activités de marketing et de promotion de Falken en dehors des pistes…

Maus rassurez vous, il ne se retire pas de la course et continuera à participer à des compétitions professionnelles en plus de son rôle de conseiller auprès des commissaires de la FIA et de commentateur du Mans.

Une vidéo retraçant le parcours de Peter avec Falken ci-dessous :