PCCF, Magny-Cours (L1) : Güven donne le ton…

La Porsche Carrera Cup France ouvre sa saison ce week-end à Magny-Cours. La toute première séance d’essais libres 2020 est revenu à Ayhancan Güven. Le double champion, pensionnaire de Martinet by Alméras, a tourné en 1.40.090.

Le Turc a devancé Marvin Klein (Martinet by Alméras) de 0.116s. Troisième temps pour Florian Latorre (CLRT). On trouve ensuite Jaxon Evans (BWT Lechner Racing) et Alessio Picariello (Pierre Martinet by Alméras).

Christophe Lapierre (Sébastien Loeb Racing) s’est montré le plus rapide des Pro-Am devant Nicolas Misslin (BWT Lechner Racing). Maxence Maurice (IMSA Performance) a devancé la concurrence en Am.

Les chronos sont ici