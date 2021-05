Paul Ricard, Libres 2 : Evans (Martinet by Alméras) réplique

La deuxième séance d’essais libres du meeting Porsche Carrera Cup France du Paul Ricard est revenue à Jaxon Evans, invité sur les deux manches varoises. La recrue de Martinet by Alméras a tourné en 2:04.644. Richard Wagner (BWT Lechner Racing) s’est rapproché à 0.498s. Très bon troisième temps de Jérôme Boullery (YDEO Compétition by Racing Technology), leader en Pro-Am.

Alessandro Ghiretti (Martinet by Alméras) et Florian Latorre (CLRT) complètent le top 5. On retrouve ensuite Gianmarco Quaresmini et Jean-Baptiste Simmenauer (BWT Lechner Racing), tous dans la même seconde que Evans.

Maxence Maurice (IMSA Performance) a une nouvelle pris l’avantage en Am, en devançant Tugdual Rabreau (CLRT).

Les chronos sont ici