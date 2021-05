Paul Ricard : les essais du jour pour Florian Latorre (CLRT)

Une semaine après Magny-Cours, les concurrents de la Porsche Carrera Cup France sont au Paul Ricard pour le deuxième meeting de la saison. Les pilotes ont eu droit à une séance d’essais privés sous le soleil varois.

Le meilleur chrono est revenu à Florian Latorre en 2:04.205. Le pensionnaire CLRT a devancé de 122 millièmes Jaxon Evans (Martinet by Alméras). Enrico Fulgenzi (EF Racing), Dorian Boccolacci (Martinet by Alméras) et Marvin Klein (CLRT) ont terminé dans la même seconde que Florian Latorre.

Avec un très beau 6e temps, Christophe Lapierre (Pierre Martinet by Alméras) s’est offert le meilleur chrono des pilotes Pro-Am.

Alessandro Ghiretti (Martinet by Alméras) et Jean-Baptiste Simmenauer (BWT Lecher Racing) suivent au classement. Maxence Maurice (IMSA Performance) s’est montré le plus vite en Am.

