Paul Ricard : Lamborghini Orange 1 FFF en tête à mi-course

Les 1000 km du Paul Ricard, 2e manche du Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS Endurance Cup, sont arrivés à mi-course. Après 180 minutes (plutôt) tranquille, aucun safety car n’étant entrée en piste, on trouve la Lamborghini Huracan GT3 Evo #63 d’Orange 1 FFF Racing Team (Mirko Bortolotti, Marco Mapelli et Andrea Caldarelli) en tête. La voiture, partie de la pole position, n’a presque jamais lâché la place de leader.

La voiture italienne devance Mathieu Jaminet sur la Porsche 911 GT3 R #22 de GPX Racing et la BMW M6 GT3 #34 de Marco Wittmann alignée par Walkenhorst Motorsport. La Ferrari 488 GT3 #71 d’Iron Lynx (Callum Ilott) et la seconde BMW Walkenhorst (#35) pilotée par le Français Thomas Neubauer sont respectivement 4e et 5e. Les écarts sont faibles, ces cinq autos se tiennent en moins de 30 secondes.

La Mercedes #88 de AKKA-ASP, la Ferrari 488 #51 d’Iron Lynx, l’Audi R8 #32 de Team WRT, la Porsche 911 GT3 R #54 Dinamic Motorsport et la Lamborghini #114 d’Emil Frey Racing complètent le top 10 après 3 heures d’épreuve. On trouve donc six marques dans les 10 premiers !

Du côté de la Silver Cup, la leadership est occupé par la Mercedes AMG GT3 #87 d’AKKA ASP pilotée actuellement par Simon Gachet. L’Aston Martin Vantage GT3/Garage 59 #159 suit devant la Lamborghini #14 d’Emil Frey Racing.

En Pro-Am, une autre Lamborghini Huracan GT3 Evo mène, la #19 de Orange 1 FFF Racing Team (Phil Keen). La Mercedes #20 de SPS automotive performance est 2e, la Mercedes #69 de Ram Racing, 3e…

La nuit est désormais tombée, une autre course débute en quelque sorte, rien n’est donc encore fait !

Les principaux faits de course des trois premières heures (dans l’ordre chronologique) :

Le départ est donné à 18 heures.

Benjamin Hintes sur la Ferrari 488 GT3 #33 de Rinaldi Racing est percuté, la voiture rentre au stand, mais c’est l’abandon dès le premier tour.

Paul Petit sur la Mercedes-AMG GT3 #7 de TokSport WRT crève après 20 minutes de course, il repasse à son stand et repart loin.

Accrochage entre la Lamborghini #77 Barwell Motorsport et la Mercedes #40 SPS automotive performance, la première étant poussée par la Mercedes #90. L’Audi #31, qui arrivait derrière, crève. Elle est rentrée au stand mais elle n’en est toujours pas repartie ! Pour son erreur, la #90 a écopé de 30 secondes de stop and go donné juste avant les 3 heures de course

Drive through pour la Ferrari 488 #11 de Kessel Racing, Gorgio Roda ayant accroché la BMW #10 de Boutsen Ginion.

Crevaison pour la Mercedes AMG-GT3 #4 de HRT alors pilotée par Vincent Abril. Le temps de rentrer et de changer la roue, la voiture rose et blanche a perdu un tour. Elle est revenue à la 14e place à mi-course.

Le leader, la Lamborghini #63 rentre à son stand pour son premier ravitaillement après 1 h 02 de course.

Les BMW M6 GT3 #34 et 35 de Walkenhorst Motorsport sont les gagnantes du premier pitstop, elles sont 2e et 3e…

La Ferrari 488 #53 AF Corse de Duncan Cameron sort très très large de Signes à tel point que le pilote britannique tape le rail.

Drive through pour la Ferrari 488 #93 de SKY – Tempesta Racing pour avoir courcircuité la chicane lors du départ et d’avoir, de ce fait, gagné des positions. Elle était alors en tête des Pro Am.

Problèmes mécaniques pour la Ferrari 488 #52 AF Corse de Louis Machiels.

Crevaison de la Mercedes #57 Winward Racing de Mikael Grenier.

Contact entre deux Audi, la #25 de Saintéloc Racing (Alex Cougnaud) et la #30 de Team WRT (Benjamin Goethe). Cette dernière reçoit un drive through pour cette manœuvre.

Crevaison pour la Mercedes #2 de GetSpeed.