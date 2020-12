Pas d’urgence pour le choix des pilotes Peugeot…

Quelques heures après la présentation des caractéristiques techniques du nouveau prototype Le Mans Hypercar, Peugeot Sport a offert la possibilité à quelques journalistes francophones d’en savoir un peu plus sur le programme via un entretien virtuel compte tenu de la situation sanitaire actuelle.

Si la partie technique a été abordée (nous y reviendrons), le programme dans son ensemble a été au centre des discussions.

Il faudra patienter pour connaître l’identité des pilotes qui prendront part au projet WEC. “Nous avons beaucoup de contacts mais le roulage n’est pas prévu avant fin 2021, ce qui fait qu’il n’y a pas d’urgence pour officialiser les pilotes”, a déclaré Jean-Marc Finot, directeur de PSA Motorsport.

Le nom du prototype ne devrait pas être dévoilé avant début 2022. Le plan initial est de faire rouler deux autos avec une entrée en compétition possible dès 2022 en fonction de l’avancée du programme. Ce qui est assuré, c’est de voir Peugeot aux 24 Heures du Mans 2023. Une troisième voiture confiée à une équipe privée n’est pas dans les tuyaux à ce jour mais rien n’est exclu pour l’avenir. Rappelons que le WEC repasse à un championnat sur une année calendaire dès 2021. La catégorie LMH, qui regroupe Le Mans Hypercar et LMDh, intéresse de plus en plus d’équipes privées.

Jean-Marc Finot a tenu à rappeler que le WEC s’inscrivait parfaitement dans ce que recherchait Peugeot avec ce programme compte tenu de la répartition géographique du championnat.