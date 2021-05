Oschersleben (C2) : Jaminet/Ammermüller (Porsche) retrouvent la victoire

Ils n’avaient encore jamais roulé ensemble mais ils avaient déjà remporté des courses ADAC GT Masters chacun de leur côté. Ils ont même été titrés dans la série allemande. Mathieu Jaminet et Michael Ammermüller n’ont pas tardé à retrouver la plus haute marche du podium en allant chercher la victoire lors de la course 2 à Oschersleben.

Le tandem de la Porsche 911 GT3 R/SSR Performance, qui partait de la pole, a été contraint de faire face aux caprices de la météo puisque tout le monde s’est élancé en gommes pluie. L’averse tombée 20 minutes avant le départ a mis à mal la stratégie des équipes.

Mathieu Jaminet a pu conserver le bénéfice de sa pole, mais la voiture de sécurité entrait en piste dès le deuxième tour suite aux sorties de Franck Perera (Lamborghini), Marvin Krichhöfer (Corvette) et Markus Winkelhock (Audi).

Photo: Gruppe C Photography

Au restart, Maro Engel (Mercedes) parvenait à prendre l’avantage sur le Français. Lors du changement de pilote, seul SSR Performance passait les gommes slicks parmi les équipes de tête. Un choix qui s’est avéré gagnant avec une piste qui s’est rapidement asséché. Le champion en titre pouvait alors entamer une belle remontée pour reprendre les commandes de la course et compter sous le damier 22.6s d’avance sur la BMW M6 GT3/Schubert Motorsport de Nick Yelloly et Jesse Krohn.

Pour ses débuts avec la Porsche 911 GT3 R, MRS GT-Racing peut être satisfait de la 3e place de Mick Wishofer et Maximilian Häcklander. Jules Gounon et Igor Walilko échouent au pied du podium en étant les meilleurs représentants Mercedes-AMG pour le compte de Team Zakspeed.

Vainqueurs hier, Raffaele Marciello et Maximilian Buhk (Mercedes) ont terminé non classés.

Le classement de la course est ici