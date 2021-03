Orhès Racing confirme une 2e Ligier JS2 R

Après Mathieu Martins associé à Olivier Pernaut sur une Ligier JS2 R/Orhès Racing en Ligier European Series, le team français confirme une seconde JS2 R confiée à Alain Bucher.

Le gentleman driver sera accompagné de pilotes engagés à la course

Alain Bucher a démarré sa carrière sportive il y a seulement cinq ans. D’abord en sport-prototype puis en monoplace dans le championnat V de V Endurance Series. Il termine premier du championnat B en monoplace en 2016 et repart pour une nouvelle saison en 2018. En 2019, il continue sa carrière en monoplace et finit troisième gentleman en Ultimate Cup Series avant de se lancer en 2020 en F3 Régional, ce qui lui vaut une belle troisième place au championnat.

Alain Bucher, Pilote de la #25 d’Orhès Racing : « Et en 2021, me voilà en Ligier European Series. Je suis fan de monoplace, j’ai fait toute ma jeune carrière dans cette catégorie. Cela m’a appris à être rigoureux. Mais l’endurance me plait aussi beaucoup, la stratégie, le travail d’équipe. J’ai eu l’occasion de faire quelques courses d’endurance en Fun Cup avec Olivier Pernaut, notamment l’année dernière sur le circuit de Yas Marina. Mon objectif pour cette saison c’est de prendre du plaisir avant tout. Ce sera ma première expérience sur une GT et je vais aussi découvrir les circuits du Red Bull Ring et de Monza sur lesquels je n’ai encore jamais piloté ! »