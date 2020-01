ORECA délaisse l’Hypercar pour se concentrer sur le LMDh !

ORECA devrait délaisser la catégorie Hypercar pour se focaliser sur la nouvelle catégorie annoncée hier, fruit d’une convergence entre l’IMSA, de l’ACO et du WEC, le LMDh. Le constructeur français pourrait abandonner le projet de construire une Hypercar au Mans, même si Peugeot finit par opter pour la plateforme de la FIA et de l’ACO pour son programme de championnat du monde d’endurance prévu avec Rebellion Racing en 2022. (In English)

Le constructeur français, qui était en pourparlers avec Peugeot pour devenir le partenaire technique du programme, va plutôt mettre toute son attention sur l’IMSA et la nouvelle formule mondiale LMDh. Hugues de Chaunac. “Du côté d’ORECA, nous allons nous concentrer entièrement sur la plateforme mondiale, ce qui signifie que nous ne travaillerons pas sur un projet Hypercar. Nous ne pouvons pas tout faire. Pour l’instant, je pense que le choix est facile. Tous les fabricants ont de réels problèmes de budget car ils investissent beaucoup dans les technologies électriques et vertes, etc. C’est très difficile pour les responsables de sport automobile de venir au conseil d’administration d’e marque parce que ce n’est pas une priorité. Donc si le budget est faible, c’est beaucoup plus facile et je pense que, pour un nouveau constructeur automobile qui arrive aujourd’hui, c’est la seule manière de l’attirer. C’est un gros avantage”.

Annoncée vendredi, la nouvelle plateforme commune IMSA/ACO sera éligible au WEC à partir de la saison 2021/2022 et à partir de 2022 en IMSA WeatherTech. Bien que les budgets n’aient pas encore été divulgués par les organismes, il est entendu qu’ils seront nettement inférieurs à la formule Hypercar initiale, qui restera éligible en WEC jusqu’en 2026.

“Le gros problème est le budget. Si vous faites une Hypercar, c’est un budget élevé. Si vous faites la plateforme mondiale, le budget est plus faible. Je pense que pour être attractif aujourd’hui pour un constructeur automobile, ils se posent deux questions : ma voiture peut-elle gagner les 24 Heures du Mans et de Daytona ? Oui. Le budget est-il beaucoup plus bas que celui de l’Hypercar ? Oui.”

@ORECA

Le directeur technique d’ORECA, David Floury, a confirmé que la société avait entrepris l’année dernière des études de faisabilité sur une Hypercar, ainsi qu’un travail conceptuel d’aérodynamique sur ce que l’on pense être pour Peugeot. Alors que le LMDh est censé cocher “quelques cases” pour Peugeot, David Floury et Hugues de Chaunac ont déclaré qu’ils ne peuvent pas se prononcer sur la direction que prendra le constructeur.

“Cette annonce a été faite au moment où Peugeot réfléchit à la direction que la marque doit prendre”, a déclaré Hugues de Chaunac. “Ils travaillent sur leur projet Hypercar. En outre, pour les nouveaux équipementiers à venir, il est certain qu’ils veulent avoir la plate-forme mondiale. Nous avons suffisamment de discussions et de contacts en ce moment pour voir les intérêts des fabricants. Je suis sûr que dans les mois à venir, avant juin, vous aurez une, deux ou trois annonces”.

De Chaunac et Floury ont refusé de confirmer combien de projets LMDh ORECA pouvait accueillir, indiquant qu’ils préféraient se concentrer sur la qualité plutôt que sur la quantité. ORECA sera l’un des quatre constructeurs autorisés à construire un châssis LMDh autour d’une nouvelle cellule de survie qui accueillera des systèmes hybrides et un réservoir de carburant plus grand que celui actuellement utilisé sur le châssis basé sur le LMP2.

“Il est certain que le fait d’être basé sur un LMP2 à coût plafonné permettra de réduire les coûts de manière assez significative alors qu’il s’agit d’une voiture mondiale. Ainsi, avec la même voiture, vous pouvez gagner les 24 Heures de Daytona, les 12 Heures de Sebring, les 24 Heures du Mans et l’IMSA WeatherTech et le WEC, ce qui en fait un très bon investissement pour les équipementiers”, a ajouté David Floury.

@ORECA

Merci à notre partenaire Sportscar365