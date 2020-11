On vous dit tout sur les 12 Heures de Sebring, dernière manche IMSA

Aves les 24 Heures de Daytona et les 24 Heures du Mans, les 12 Heures de Sebring font partie des plus grandes courses d’endurance au monde ! Cette fois-ci, Covid-19 oblige, les 12 Heures ont été décalées de mars à novembre et seront le théâtre de la finale de l’IMSA WeatherTech SportsCar où plusieurs titres restent à décerner !

Épreuve : 68e édition des 12 Heures de Sebring

Circuit : Sebring International Raceway à Sebring, Floride (USA). 3,74 miles soit un peu plus de 6 kilomètres, 17 virages

Date : du jeudi 12 au samedi 14 novembre 2020

Durée : 12 heures

Le programme (heure française) :

Essais Libres 1 : jeudi 12 novembre de 16 h 05 à 17 h 05

Essais Libres 2 : jeudi 12 novembre de 20 h 35 à 21 h 50

Essais libres : vendredi 13 novembre de 00 h 15 à 01 h 45

Qualifications : vendredi 13 novembre de 16 h 15 à 17 h 20

Course : samedi 14 novembre, départ à 16 h 10, arrivée à 04 h 10

Les courses de support :

Lamborghini Super Trofeo, Porsche GT3 Cup, Michelin Pilot Challenge

Live Timing & Résultats :

scoring.imsa.com ou sur l’application IMSA

La liste des engagés :

Retrouvez l’article sur les 31 engagés. La course comptera toutes les catégories : DPi, LMP2, GTLM et GTD. A noter le retour de Joey Hand en IMSA cette fois-ci en GTD (ICI), que Gabby Chaves revient sur la Cadillac DPi #31 de Whelen Engineering avec Pipo Derani et Felipe Nasr en remplacement de Filipe Albuquerque (à Bahreïn pour le WEC) et que les 12 Heures de Sebring auront un Grand Marshal de légende en la personne de Mario Andretti (ICI)

La liste des engagés est ICI…

La BOP :

La Lamborghini Huracan GT3 Evo va bénéficier d’une augmentation de sa capacité en carburant (plus 2 litres depuis la dernière course à Laguna Seca). Il s’agit du seul ajustement de la BoP en vue de ces 12 Heures de Sebring.

Où suivre la course :

A noter que la course sera diffusée comme d’habitude sur IMSA TV. Endurance-Info vous donnera le lien pour suivre l’épreuve…

Le championnat :

Rien n’est joué en DPi ! Grâce à leur victoire à Laguna Seca (leur quatrième lors des cinq dernières courses), Helio Castroneves et Ricky Taylor (Acura #7) mènent désormais le championnat avec 242 points, mais ils n’en comptent que deux sur les anciens leaders, Renger van der Zande et Ryan Briscoe (Cadillac Wayne Taylor Racing #10). Pipo Derani (Cadillac #31 Action Express) est seul en troisième position à 9 points. Le Brésilien devance Jonathan Bomarito / Harry Tincknell (Mazda #55, 225 points), Sébastien Bourdais (Cadillac #5 JDC Miller, 223) et Tristan Nunez / Oliver Jarvis (Mazda #77, 217) et Dane Cameron / Juan Pablo Montoya (Acura #6, 215).

Chez les constructeurs, le championnat est serré avec un point entre les deux premiers. Cadillac mène avec 263 unités devant Acura (262) et Mazda (251).

En LMP2, c’est plié avec l’équipe PR1 Mathiasen Motorsports (#52, Patrick Kelly) qui est championne avec 161 points.

La bataille en GTLM est terminée, Jordan Taylor et Antonio Garcia (Corvette #3, 293) sont champions. Par contre, pour la 2e place, rien n’est fait entre Tommy Milner et Oliver Gavin (Corvette #4, 290 points), Krohn / Edwards (BMW #24, 289) et Spengler / De Fillippi (BMW #25, 285). Les deux équipages Porsche sont plus loin…

Chez les constructeurs, ce n’est pas fait par contre et le titre se jouera entre Corvette (336 unités) et BMW (318).

Du changement en GTD avant cette finale. C’est maintenant Mario Farnbacher et Matt McMurray (Acura #86, 256) qui sont en tête du championnat devant Patrick Long et Ryan Hardwick (Porsche 911 GT3 R #16 Wright Motorsports, 249). Aaron Telitz (Lexus #14) est 3e (248 points) devant son coéquipier, Jack Hawksworth (246). Bill Auberlen et Robby Foley sont 5e avec 226 points (BMW M6 GT3 Turner Motorsport).

Au niveau des constructeurs, c’est aussi très serré, deux points ! Acura est en tête (269) devant Lexus (267), Porsche (256), BMW (251), Lamborghini (245) Mercedes-AMG (236)…

En Michelin Endurance Cup qui réunit les 4 courses longues, les leaders actuels dans chaque catégorie sont : la Cadillac #10 Konica Minolta en DPi, l’ORECA 07 #52 de PR1 Mathiasen Motorports en LMP2, la BMW #24 de BMW Team RLL en GTLM et la Lamborghini Huracán #48 de Paul Miller Racing en GTD. A noter que Lamborghini a déjà empoché le titre des constructeurs en GTD…

Les records de la piste en qualifications :

DPi : Dane Cameron, Acura DPi, 1:45.865 (Mars 2019)

LMP2 : Matthew McMurry, ORECA LMP2, 1:49.728 (Mars 2019)

GTLM : Jordan Taylor, Corvette C8.R, 1:55.634 (Juillet 2020)

GTD : Daniel Serra, Ferrari 488 GT3, 1:58.710 (Mars 2018)

Les vainqueurs des 12 Heures de Sebring 2019 :

DPi : Felipe Nasr/Eric Curran/Pipo Derani, Cadillac #31 Whelen Engineering Racing

LMP2 : Kyle Masson/Cameron Cassels/Andrew Evans, ORECA 07 #38 Performance Tech Motorsports

GTLM : Patrick Pilet/Nick Tandy/Frederic Makowiecki, Porsche 911 RSR #911 Team Porsche GT

GTD : Rolf Ineichen/Mirko Bortolotti/Rik Breukers, Lamborghini Huracán GT3 #11 Grasser Racing Team

Les hommes en forme à Sebring :

Oliver Gavin, pilote Corvette Racing, participera à sa dernière course en tant que pilote à plein temps avec l’équipe. Il a remporté six victoires à Sebring, depuis 2001 et plus récemment en 2016.

Pipo Derani (Cadillac #31 de Whelen Engineering) est l’homme fort aux 12 Heures de Sebring. Le Brésilien a remporté la course de Sebring trois fois au cours des quatre dernières années. A noter qu’il a aussi gagné le Grand Prix Cadillac de Sebring en juillet (course sprint de 2 h 45) avec Felipe Nasr, ils ont mené 81 des 83 tours !

Porsche a remporté 96 victoires au total à Sebring, soit plus du double du constructeur le plus proche. Avec des participations en GTLM – où elle est double tenante du titre – et en GTD, Porsche cherchera à augmenter ce chiffre dans la nuit de samedi à dimanche.