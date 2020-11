IMSA : 31 autos aux 12H de Sebring !

La liste des engagés des 12 Heures de Sebring, qui fait office de finale IMSA WeatherTech SportsCar Championship, fait état de 31 autos. Le retour d’un troisième pilote dans les équipages est donc d’actualité. Le plateau compte 8 DPi, 4 LMP2, 6 GTLM et 13 GTD.

Loïc Duval retrouvera le baquet de la Cadillac DPi-V.R/Mustang Sampling Racing pour un équipage 100% français avec Tristan Vautier et Sébastien Bourdais. Alexander Rossi et Simon Pagenaud seront chez Acura Team Penske pour refermer la collaboration entre Acura et Team Penske en DPi. Gabby Chaves sera le troisième pilote de la Cadillac/Whelen Engineering Racing en remplacement de Filipe Albuquerque, retenu en WEC chez United Autosports. Olivier Pla et Ryan Hunter-Reay seront chez Mazda Motorsports.

En LMP2, il faudra surveiller l’ORECA 07/Tower Motorsport by Starworks de David Heinemeier-Hansson, John Farano et Mikkel Jensen. Scott Huffaker renforcera PR1/Mathiasen Motorsports.

Pas de surprise en GTLM, si ce n’est que Porsche doit faire rouler deux pilotes dans ses 911 RSR compte tenu des autres programmes de la marque allemande le même week-end.

Alors qu’il était aussi engagé en GT World Challenge Europe chez Emil Frey Racing au Paul Ricard, Franck Perera est inscrit à Sebring sur la Lamborghini Huracan GT3/GRT avec Richard Heistand et Steijn Schothorst. Darren Turner retrouvera quant à lui l’Aston Martin Vantage GT3/The Heart of Racing.

