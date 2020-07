Oliver Webb chez ByKolles à Spa et au Mans

On attendait plutôt Joao Paulo de Oliveira dans le baquet de l’ENSO CLM P1/01 de ByKolles Racing mais c’est finalement Oliver Webb qui épaulera Bruno Spengler et Tom Dillmann dans le baquet de la LMP1 non hybride aux 6 Heures de Spa puis aux 24 Heures du Mans.

Le choix de Oliver Webb est logique puisque le Britannique a déjà participé à la classique mancelle pour le team autrichien à quatre reprises de 2016 à 2019.

Les débuts de ByKolles Racing au Mans remontent à 2009 du temps de l’Audi R10 TDI.