Oliver Gavin annonce sa dernière course et la création d’une académie

Oliver Gavin, General Motors et Corvette Racing ont collaboré pendant plus de 20 ans. Le pilote britannique a connu plus de quatre générations de Corvette en compétition, de la C5.R à la C8.R. ll est ce week-end à Spa pour les débuts européens de cette dernière, mais ce sera sa dernière apparition en tant que pilote car il va mettre fin à sa carrière professionnelle après les 6 Heures de Spa Francorchamps ce week-end.

“Aujourd’hui, j’annonce que la course de ce week-end – ma 204e pour Corvette Racing – sera la dernière de ma carrière de pilote professionnel”, a déclaré Oliver Gavin en Belgique.

Oliver Gavin a tout gagné. Les 24 Heures du Mans d’abord avec cinq victoires en GT en 2002, 2004, 2005, 2006 et 2015. Il a aussi accroché Petit Le Mans (2002, 2004, 2005, 2007, 2010), les 12 Heures de Sebring (2001, 2002, 2006, 2007,2013) et les 24 Heures de Daytona en 2016 à son palmarès. Il a remporté les titres ALMS en GT1 en 2005, 2006 et 2007, plus un en GT2 en 2012.

Le pilote britannique a aussi annoncé ce jour à Spa qu’il allait ajouter un nouveau chapitre à sa carrière en créant sa propre académie, l’Oliver Gavin Driver Academy en collaboration avec GM et Corvette. Elle sera basée en Allemagne et 12 Corvette C8 sont attendues…