Nogaro : une Ginetta G55 GT4 pour JSB Compétition

Le plateau de l’ouverture de la saison du Championnat de France FFSA GT passe à 34 GT4. La dernière venue sur la liste est la Ginetta G55 GT4 engagée par JSB Compétition, la structure de Julien Briché.

Benjamin Cauvas et Mathieu Casalonga seront associés sur une Ginetta G55 GT4 qui évoluera en Am. Le premier a arpenté les pelotons des Rencontres Peugeot Sport et le second roule aussi bien en rallye qu’en circuit.

JSB Compétition sera bien occupé à Nogaro avec deux GT4 et trois autos en TC France.