Nogaro, Course 2 : Castelli et Wallgren (Mirage Racing) doublent la mise

Les fans de sport automobile se sont régalés devant leur petit écran en ce lundi pascal ! Lors d’un meeting des Coupes de Pâques organisé pour la première fois à huis-clos, pour les raisons que l’on connait tous, les pilotes n’ont pas ménagé leurs efforts pour offrir un spectacle de toute beauté à tous les passionnés du Championnat de France FFSA GT.

Castelli et Wallgren assurent le doublé après un final haletant

Victoire et leadership au championnat pour Hasse-Clot et Leroux

Une grande première pour Rédélé et Coubard en Am Cup

Le début de course avait pourtant été assez calme avec le poleman Jim Pla s’échappant pendant que son équipier Simon Gachet, sur l’autre Mercedes-AMG GT4 de l’équipe AKKA-ASP, parvenait à se faufiler jusqu’à la deuxième place. Malheureusement pour Simon, un problème de suspension sur la voiture qu’il partage avec Éric Debard mettait un terme aux ambitions du duo.

Après avoir relayé Jim Pla, Jean-Luc Beaubelique reprenait la piste avec une dizaine de secondes d’avance sur Rodolphe Wallgren. Et si l’Alpine A110 GT4 #222 que le Montpelliérain partage avec Gaël Castelli revenait peu à peu sur la Mercedes-AMG de tête, la sortie de piste de Nicolas Gomar (Aston Martin Vantage AMR GT4 #89 – AGS Events) provoquait une neutralisation qui allait dynamiter la fin de course. Lorsque la voiture de sécurité s’effaçait, Jean-Luc Beaubelique défendait sa position avec hargne face à un Rodolphe Wallgren très incisif, mais le pilote de l’Alpine Mirage Racing parvenait à s’infiltrer dans un trou de souris au prix d’une attaque très osée. Déjà vainqueurs dimanche, Gaël Castelli et Rodolphe Wallgren ont ainsi quitté Nogaro avec le maximum de points !

Derrière, Jean-Luc Beaubelique et Jim Pla ont sauvé les points de la 2e place en Pro-Am, la troisième position revenant à Vincent Beltoise et Romano Ricci (Alpine A110 GT4 #13 – Mirage Racing). Après leur deuxième place la veille, Nicolas Prost et Rudy Servol (Alpine A110 GT4 #36 – CMR) marquent une fois de plus des points importants en terminant au pied du podium devant Thomas Drouet et Fabien Barthez (Mercedes-AMG GT4 #16 – AKKA-ASP).

Silver Cup : Hasse-Clot et Leroux prennent les commandes

En Silver Cup aussi la course s’est jouée dans les tous derniers instants. Après un très bon début de course de son équipier Valentin Hasse-Clot, parti depuis la pole position avec l’Aston Martin Vantage AMR #007 d’AGS Events, le jeune Romain Leroux (18 ans) a parachevé le travail pour aller chercher une première victoire dès son premier week-end de course en GT. Pourtant, Stéphane Lémeret n’a pas ménagé ses efforts en fin de course. Après des problèmes techniques samedi, le duo qu’il forme avec Matéo Herrero (Alpine A110 GT4 #110 – CMR) s’est offert un premier podium cette fois.

Vainqueurs dimanche en Silver Cup, Timothé Buret et Paul Evrard (Mercedes-AMG GT4 #88 – AKKA ASP) s’élançaient cette fois depuis la 21e place sur la grille de départ. Au prix d’une attaque de tous les instants, les deux hommes arrachaient les points de la troisième place dans le tout dernier tour. Au championnat, ils ne pointent ainsi qu’à trois points de Valentin Hasse-Clot et Romain Leroux.

Sur le podium dimanche, Benoit Castagné et Nelson Lukes passaient juste à côté d’une nouvelle 3e place avec la Ginetta G55 du K-Worx Racing, mais ils devançaient Antoine Potty et Erwan Bastard, à nouveau 5e en Silver Cup sur la Toyota GR Supra GT4 de CMR.

Am Cup : la première de Rédélé-Coubard

Ce lundi de Pâques restera marqué dans l’histoire du Championnat de France FFSA GT. Car voir un Rédélé remporter une victoire de classe au volant d’une Alpine est forcément un moment émouvant. Fils de Jean Rédélé, fondateur de la marque au A fléché, Jean-Charles Rédélé est venu très tard au sport automobile. Avec son comparse Laurent Coubard, ils avaient terminé cinquième de la Am Cup l’an dernier. Cette fois, les représentants de l’équipe Bodemer Auto se sont montrés très performants tout le week-end. Un souci technique les avait repoussés à la 7e place de la course 1, mais ils ont pris une fantastique revanche ce lundi avec un premier succès !

L’Alpine A110 GT4 #76 est venue à bout des vainqueurs de la veille, Christophe Hamon et Pascal Huteau (Audi R8 LMS GT4 #5 – Team Fullmotorsport). Avec leur deuxième place, ces deux-là arriveront toutefois en solides leaders du championnat dans cinq semaines à Magny-Cours. Avec une deuxième place dimanche et une médaille de bronze ce lundi, Christophe Carrière et Didier Dumaine (Aston Martin Vantage AMR GT4 #161 – AGS Events) ont très bien débuté leur saison et confirment qu’il faudra aussi compter avec eux dans la course au titre. Leurs équipiers Stéphane Desbrosse et Lauris Nauroy (sur l’Aston Martin #79) terminaient au pied du podium devant les Libanais Jihad Aboujaoudé et Shahan Sarkissian (Mercedes-AMG GT4 #4 – CD Sport).

Après cette première très réussie, le Championnat de France FFSA GT vivra son deuxième rendez-vous sur le Circuit de Nevers-Magny-Cours du 7 au 9 mai prochains lors d’un véritable festival du sport automobile qui comprendra aussi, entre autres, le Championnat de France FFSA Tourisme et le Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS.

