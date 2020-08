NLS : Garage 59 de retour avec son Aston Martin Vantage GT8R

Garage 59 va prendre part à la manche préparatrice des 24 Heures du Nürburgring ce samedi sur la Nordschleife. Après la course de 4 heures au début du mois, c’est maintenant un format de 6 heures qui attend le team britannique et son Aston Martin Vantage GT8R basée sur le modèle GT4. Cette Vantage offre plus de puissance, plus d’appui et moins de poids. Du côté de l’équipage, Darren Turner fera office de capitaine d’équipage pour épauler Chris Goodwin et Alexander West samedi dans l’Eifel.

« Je suis très heureux de me joindre à l’équipe Garage 59 ce week-end », a déclaré Darren Turner. « La dernière fois que j’ai couru sur la Nordschleife remonte aux dernières 24 Heures du Nürburgring dans la Vantage GT4, ce qui fait que j’ai hâte de me retrouver là-bas et d’essayer le package GT8R qui s’annonce comme un grand pas en avant au niveau du rythme. La Nordschleife est un endroit magique et il y a toujours un réel sentiment d’excitation lorsque vous vous rendez en Allemagne pour y courir. Il ne fait aucun doute que nous aurons droit à des conditions mitigées, mais cela nous aidera à nous préparer pour la course des 24 heures du mois prochain. »

Une semaine plus tard, Garage 59 sera toujours au Nürburgring, cette fois en GT World Challenge Europe Powered by AWS avec une paire d’Aston Martin Vantage GT3.