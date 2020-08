NLS : FFF Racing Group va se tester sur la Nordschleife

Konrad Motorsport ne sera pas la seule équipe à aligner une Lamborghini Huracan GT3 Evo ce week-end sur la Nordschleife à l’occasion du cinquième meeting Nürburgring Endurance Series. Les Italiens de FFF Racing Group débuteront dans l’Eifel avec une Lamborghini.

L’écurie championne en titre en Blancpain GT Series fera confiance à Marco Mapelli, Andrea Caldarelli et Giacomo Altoè. A l’heure actuelle, seul ce meeting est confirmé, comme l’a confirmé le team à Endurance-Info.

Une semaine plus tard, Orange 1 FFF Racing Team sera au Nürburgring pour le GT World Challenge Europe Powered by AWS sur une course d’un format de 6 heures.