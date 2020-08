NLS 5 : les Audi R8 LMS s’offrent le doublé !

Les Audi R8 LMS GT3 ont brillé aujourd’hui sur la Nordschleife avec un doublé à l’issue du cinquième rendez-vous Nürburgring Endurance Series long de six heures. Après 41 tours de course, la victoire est revenue à Mattia Drudi, Kelvin van der Linde et Christopher Mies sur l’Audi/Land Motorsport. Car Collection Motorsport a assuré le 1-2 grâce à Mirko Bortolotti, Markus Winkelhock, Robin Frijns et Christopher Haase. L’écart entre les deux Audi sous le damier était de 3.988s. Björn Grossmann et Luca Ludwig ont pris la 3e place sur la Ferrari 488 GT3/Octane Racing.

Mercedes-AMG Team GetSpeed (Marciello/Buhk/Götz/Schiller) et ROWE Racing (Eng/Sims/Catsburg/Yelloly) complètent le top 5. La mieux classée des Porsche 911 GT3-R a été celle de KCMG 9e avec Dumas/Olsen/Pilet/Lietz.

Pour ses débuts sur la Nordschleife, FFF Racing Group a réussi son coup avec la 17e place de la Lamborghini Huracan GT3 de Altoè/Caldarelli/Mapelli, deux positions devant la Mercedes-AMG GT3/GetSpeed de Collard/Perrodo/Vaxiviere/Jöns.

La Glickenhaus 004C de Mailleux/Mutsch/Laser a terminé à 8 tours (96e au général).

Le classement de la course est ici