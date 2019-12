Nissan GT-R LM NISMO, la story (part 6)…

Si bien avant les 24 Heures du Mans Nissan a remporté le prix marketing, il fallait encore prouver sur la piste. Ben Bowlby, concepteur de la Nissan GT-R LM NISMO, est sûr de son coup sur la compétitivité de l’auto qui fait dans l’innovation : “La voiture est la star du Mans, cela ne fait aucun doute. C’est très important car certainement plus que toute autre course, c’est une vraie course à l’ingénierie. En tant que débutant cette année, nous avons dû nous demander comment on peut avoir une chance d’être compétitifs lorsqu’une partie de la concurrence a quinze ans de recul et plusieurs milliards de dollars d’expérience et de développement. La réponse, notre réponse, était d’innover. Nous ne disposons pas d’un budget aussi important que les autres, mais nous sommes riches en idées. Il n’y avait pratiquement aucune chance de battre nos rivaux à leur propre jeu. L’innovation nous donne une meilleure chance d’être compétitifs.”

Dès le drapeau vert abaissé, les trois Nissan ont été les premières à prendre la piste le dimanche matin de la Journée Test des 24 Heures du Mans. Le meilleur chrono de la journée est revenu au très véloce Olivier Pla en 3.43.383 (18e au général à 22s du chrono de référence). “Nous ne voulions pas aller chasser le chronomètre aujourd’hui », déclare Ben Bowlby en fin de journée. “C’était pour nous une journée d’apprentissage afin d’emmagasiner un maximum de données dans le cadre de notre préparation pour nos débuts au Mans. En fin de journée dans des conditions humides, nos chronos étaient compétitifs et durant la matinée, nous avons enregistré les vitesses les plus élevées dans les lignes droites. Nous savons que notre courbe d’apprentissage est importante avec ce moteur à l’avant et cette traction. A l’issue de la journée, nous avons les trois voitures dans le garage et des montagnes de données qui vont être étudiées par nos ingénieurs.”

Afin de se qualifier, Tsugio Matsuda, Max Chilton et Alex Buncombe ont été obligés de rouler sur une Ginetta-Juno LMP3 du Team LNT.

Les essais officiels ne vont pas permettre de dérouler avec pour une fois un peu de réalisme de la part de Ben Bowlby : “Nous sommes pragmatiques. Notre objectif est bien de prendre de l’expérience sur les différents circuits jusqu’à la fin de saison. Il y a beaucoup de points positifs. Nous avons prouvé que l’auto était rapide en vitesse max. Nous sommes partis d’une feuille blanche et nous avons conscience qu’il faut progresser. Les conditions changeantes nous ont permis de tester différentes configurations.” Les trois Nissan ont bouclé environ 2000 km durant les essais officiels.

