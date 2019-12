Nissan GT-R LM NISMO, la story (part 1)…

Si vous deviez retenir quelque chose de particulier de la période 2009/2019, ce serait quoi ? Il y a de multitudes de choses à retenir et notre choix s’est porté sur le flop de la décennie, à savoir le programme Nissan LMP1. Entre le spot télévisé qui a coûté près de 15 millions de dollars, le look atypique de l’auto et les petites phrases des dirigeants du programme, la carrière de la Nissan GT-R LM NISMO s’est réduite à une seule course. Cette LMP1 fait pourtant partie de l’histoire du Mans à jamais. Un modèle est d’ailleurs exposé au Musée des 24 Heures.

Comment une marque si en pointe au Japon en SUPER GT a-t-elle pu se laisser manipuler par un tel programme ? Retour sur une story que l’on ne peut pas qualifier de success…

Faire différent ! Nissan a entamé sa différence avec la DeltaWing avant de se lancer dans l’électrique avec la ZEOD RC. Les deux prototypes ont occupé le Garage 56 au Mans avec plus ou moins de succès. L’engagement de Nissan devait se faire en deux temps : Garage 56 avec la ZEOD RC puis le LMP1. La ZEOD RC a connu des hauts et des bas, et l’aventure a tourné court.

Le 14 mai 2014, on reçoit une invitation pour l’annonce d’un nouveau programme Nissan à Londres. Sur l’invitation est écrit : “Nissan continue de faire les choses différemment”.

L’officialisation du programme Nissan LMP1 a lieu le 23 mai 2014 au nouveau hub digital en présence de Andy Palmer, Shoichi Miyatani, Darren Cox, Pierre Fillon, Gérard Neveu et Vincent Beaumesnil. Aucun visuel de la Nissan GT-R LM NISMO n’a été montré. On a tout de même une grosse boîte en bois à ne pas ouvrir avant 2015.

“L’innovation est au cœur de tout ce que nous faisons” , déclare Andy Palmer, Nissan Chief Planning Office & Executive Vice-President. “Il n’y a pas de meilleur endroit pour faire preuve d’innovation que le nouveau lieu marketing numérique européen, et à partir de l’année prochaine, sur la piste du Mans. Nous avons choisi ce lieu plutôt qu’une conférence de presse ordinaire afin de mettre en avant le fait que nous allons en compétition d’une façon différente. On ne va pas au Mans pour faire de la figuration. Le mémoire de l’équipe est d’y aller avec quelque chose de différent, quelque chose qui apporte une nouvelle technologie qui est transférable à la voiture de tous les jours avec une approche innovante, passionnante et qui nous fasse gagner.“

Jusque-là, tout va pour le mieux avec un premier roulage prévu en octobre avant un programme de deux ans. Andy Palmer donne le ton : “Tous nos concurrents ont choisi des approches techniques différentes et nous en ferons de même. Notre solution technique n’est pas juste pour concourir. Nous n’allons pas rouler au Mans dans le but de faire du marketing mais bien pour gagner. Nous voulons être les mauvais garçons.“

Dans l’attente des détails, on a le droit à un petit teasing qui fait très Projet Blair Witch (lien).

A suivre…