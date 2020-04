Nicolas Deschaux (FFSA) : “A ce jour, l’hypothèse est une reprise fin août, début septembre”

Alors que le plan de déconfinement doit être présenté ce mardi par le Premier ministre, le sport automobile français est lui aussi dans l’attente des décisions gouvernementales. Faut-il s’attendre à une reprise en septembre ? On devrait en savoir plus sous peu.

Du côté de la FFSA et de son président Nicolas Deschaux, on attend. “Nous sommes dans l’attente des précisions du gouvernement”, a déclaré Nicolas Deschaux dans une vidéo diffusée sur le site de la FFSA.“On a une loi sanitaire qui va du 24 mars au 24 mai avec un point progressif de déconfinement à partir du 11 mai. A date, je n’ai pas plus d’éléments.”

“Il y a la problématique de l’organisation d’événements sportifs car elle demande de préparer au préalable un dossier. Il faut la distinguer de l’activité économique des sites de pratique du sport auto.”

Une reprise de certains sites, par exemple le karting, pourrait être effective à partir du 11 mai avant la remise en place de la mécanique des organisations. Un rapport préconisait une réouverture totale des circuits pour le 15 juin.

“Pour ce qui est du repositionnement des calendriers, nous avons travaillé plusieurs scénarios en fonction de l’évolution des choses”, précise le président de la FFSA. “A ce jour, l’hypothèse est une reprise fin août, début septembre. Peut-être que des organisations auront lieu avant mais on table plutôt sur août.”

La filière des sports mécaniques est impactée par cette crise de Covid-19. “L’impact économique dépend du temps de confinement”, souligne Nicolas Deschaux. “Avec d’autres fédérations, on a demandé un fonds de solidarité pour le sport.”

La FFSA a confirmé qu’une épreuve annulée cette année ne perdrait pas son statut de Championnat de France l’année prochaine. Pour ce qui des licences, rien n’a été décidé : “La licence est annuelle et on ne connaît pas le point de sortie. Le sujet sera abordé au moment de la reprise.”

Les Coupes de Pâques doivent ouvrir la saison FFSA GT 2020 du 21 au 23 août.