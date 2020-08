Mirage Racing part à la conquête du titre FFSA GT

En passant de deux à trois Alpine A110 GT4 cette saison en Championnat de France FFSA GT, Mirage Racing compte bien passer à la vitesse supérieure. Pour cela, le team basé tout près de Toulouse à Gragnague s’est attelé à monter trois équipages solides. Morgan Moullin-Traffort retrouve Philippe Giauque en GT, Eric Clément et Romain Iannetta font un come-back, Vincent Beltoise et Rodolphe Wallgren ont de quoi faire la course en tête. Mirage Racing a donc trois cartouches en Pro-Am. Guillaume Bruot fera toujours office de team manager et Frédéric de Brabant garde sa casquette de manager général. Laurent Martin, qui poursuit au poste de directeur technique, fait le point avant le début de saison…

Après une première saison prometteuse, sur quels points l’équipe s’est-elle concentrée ?

“Nous avons mis l’accent sur la régularité et la fiabilité en intégrant du mieux possible les évolutions apportées par Alpine et Signatech durant l’hiver. Comme nous avions beaucoup plus de temps pour nous préparer qu’il y a un an, nous avons également cherché à optimiser tous les aspects de l’A110 GT4 en validant des réglages intéressants lors de nos séances d’essais. Nous étions bien placés dans ce domaine en montrant que nous étions dans le match l’an passé. Nous avons fini quatrièmes avec une victoire et des podiums, mais il nous faut désormais confirmer et nous sommes conscients que la concurrence ne s’est pas reposée sur ses lauriers. Nous avons donc hâte d’avoir les premiers éléments de réponse à Nogaro !“

Qu’attendre des trois nouveaux duos alignés par Mirage Racing ?

“Nous comptons cette saison sur trois équipages solides et homogènes. Vincent et Rodolphe auront l’avantage de l’expérience comme ils étaient déjà au volant d’une Alpine l’an dernier, mais leurs équipiers apprennent très vite. Philippe est extrêmement rapide et Morgan est incroyablement redoutable lorsqu’il dispose des meilleures conditions. Romain et Éric forment également une paire dotée d’une certaine vitesse de pointe et d’un excellent potentiel. En Pro-Am, le pilote Am peut faire toute la différence et nous avons réussi à en attirer trois de grande qualité. Nous aurons besoin de tout leur talent pour atteindre notre objectif, gagner des courses et viser le titre par équipes dans cette catégorie.”

La donne technique évolue-t-elle cette saison ?

“Oui, nous avons notamment découvert les nouveaux pneumatiques Pirelli à l’occasion du Prologue. La principale différence est leur dégradation et la gestion de cet aspect s’annonce toujours plus délicate et piégeuse pour tout le monde. Il faut aussi s’attendre à un rééquilibrage de la balance de performances avec la disparition d’un modèle et l’arrivée de deux nouveaux qui semblent très performants. Nous ne connaissons pas encore les ajustements qui seront apportés, mais nous pouvons être confiants puisque les fondamentaux de l’Alpine resteront les mêmes : une voiture légère sachant préserver ses gommes. Pour le reste, nous tirerons un premier bilan dimanche soir !”