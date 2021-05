Mike McGregor (Goodyear, part 2) : “Ce que nous mettons en œuvre a pour but de faire avancer la technologie !”

Suite de l’entretien avec le responsable du programme Endurance de Goodyear qui revient sur les premiers pas de la marque américaine en tant que manufacturier de pneus unique en LMP2…

Des pneus LMP2 moins performants, est-ce un retour en arrière ? Pensez-vous que ce que cela efface tout ce qui a été fait dans les années précédentes ?

« Non, je ne dirais pas cela ! Je ne pense pas que cela efface quoique ce soit. La technologie que nous mettons dans nos pneus sera toujours une avancée. En tant que manufacturier de pneus, nous avons énormément avancé. Quand je vois certains articles qui disent que nous utilisons des pneus de l’an dernier, je ne suis pas ravi. Nos pneus 2021 n’ont rien à voir avec ceux de 2020. La philosophie a changé. L’une des raisons pour laquelle Goodyear est en Endurance est que nous utilisons une technologie qui est transférable pour les pneus de monsieur tout le monde. Le pneu OI que nous avons actuellement sur la Porsche 911 GT3 RS, sa composition vient de ce que nous avons fait en sport automobile…

Nous apprenons aussi de ce que nous faisons aux 24 Heures du Mans quand nous accomplissons quatre voire cinq relais avec nos pneus. Cela représente, pour un train de pneus, le double d’un Grand Prix de Formule 1. Et dans le dernier relais, nous sommes encore capables de faire le meilleur temps. A part en Endurance, où pouvez vous démontrer ce niveau de technologie ? Comme je l’ai dit précédemment, nous avons donc maintenant en LMP2 un produit unique. Il doit respecter tout un tas de paramètres et cela nous fait énormément progressé. Nous sommes sur un accord de trois ans avec la possibilité de pouvoir continuer au delà avec l’ACO. Tout ce que nous faisons et mettons en œuvre est pour faire avancer la technologie.»

On vous a demandé d’avoir des pneus moins performants (de la part de la FIA). N’est-ce pas trop frustrant ?

« Cela dépend tout simplement du point de vue et de votre approche. Il est vrai que la première fois que nous sommes assis autour d’une table, en particulier avec le service Recherche et Développement de Goodyear, c’était un peu la confusion ! C’était une façon bizarre de concevoir la conception d’un pneu (rire). Mais en termes de défis et de changements, c’est super pour un secteur de développent comme le nôtre. Certes, nous ne cherchons pas la vitesse absolue, mais nous cherchons, et c’est ce que l’on nous demande, un certain niveau de constance, de performance tout en ayant un pneu « conduisible » qui convienne à tous les types de pilotes qui évoluent dans la catégorie LMP2.On s’est donc demandé comment on pourrait retirer le plus de ce type de défi tout en travaillant d’une façon vraiment différente. Nous avons alors pensé à tout ce que nous avions réussi à faire pendant cette pandémie de Covid et l’impact que cela a pu avoir.

Nous avions un test de cette importance l’année dernière qui démarrait en février et qui se déroulait sur cinq circuits différents afin que cela nous donne tout type de paramètres et de défis pour nous permettre de choisir ensuite. Nous avons fait celui de février et ensuite tout s’est arrêté ! Ensuite, toutes les opportunités qui se sont offertes à nous ont été compliquées à cause des calendriers modifiés, des disponibilités des voitures et des pilotes. Nous n’avons pas réellement commencé ces essais avant finalement la course ELMS à Portimao, c’est-à-dire la finale de la saison. Donc avoir quatre produits finis et disponibles pour le mois de mars suivant était vraiment difficile. Mais Goodyear a relevé ce type de défi dans une courte période de temps ! Nous savions comment y parvenir, quelles étaient les différentes étapes pour arriver au but final. Tant que nous avons cette relation de travail ouverte avec l’ACO et la FIA, c’est très bon, je pense que c’est exactement comment cela qu’un partenariat doit fonctionner. »

Vous êtes impliqué en Pure ETCR. Depuis, la FIA a annoncé la création d’un championnat GT tout électrique. Êtes-vous intéressé ?

« Bien entendu, nous sommes intéressés. Nous sommes impliqués pour le moment en LMP2, en GTE en ELMS, en Voitures de Tourisme, en BTCC et donc maintenant en Pure ETCR. Toutes les avancées au niveau technologique intéressent Goodyear. Si nous pouvons respecter le cahier des charges, nous seront intéressés pour y être. La catégorie Hypercar grandit et va encore grandir avec les nouveaux constructeurs et à aucun moment nous avons dit que nous n’étions pas intéressés d’en faire partie. Il faut faire un pas logique vers quelque chose où nous pouvons nous investir complètement et mettre le bon niveau d’implication, nos ressources, notre département Recherche et Développement à ca. Nous devons aussi nous assurer que nous pouvons atteindre le client, que nous pouvons lui expliquer ce que nous faisons et lui montrer à quel point Goodyear est à l’avant-garde de la technologie. Par exemple, avec notre pneu Pure ETCR, plus de 90% de cette gomme a été conçu par simulateur, sans jamais aller en piste. Lors de l’un de nos tous premiers vrais tests sur circuit, je me rappelle qu’un pilote, avec beaucoup d’expérience était « surpris » par le fait que l’on pouvait obtenir autant d’adhérence avec un pneu. C’est comme cela que Goodyear cherche à toujours repousser les limites de la technologie. »