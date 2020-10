Le Mans Cup, Portimão, Libres 2 : Team Virage remet ça !

Après le meilleur temps ce matin, la Ligier JS P320 #12 de Team Virage (Alessandro Ghiretti, Miguel Cristóvão) a de nouveau été la plus rapide lors de la 2e séance d’essais libres 2 ce soir.

Elle devance trois autres Ligier : la #69 de Cool Racing, la #23 de United Autosports et la #37 de Cool Racing. La première Duqueine M30 – D08, la #3 de Duqueine Enginenering, en passe de devenir championne Michelin Le Mans Cup, complète le Top 5.

Du côté des GT3, le temps le plus rapide a été signé par la Ferrari 488 GT3 #74 (Michael Broniszewski / David Perel) de Kessel Racing. Elle devance deux autres Ferrari, la #8 d’Iron Lynx (la #9 étant sur la liste des engagés mais ne roulant pas) et la #50 de Kessel Racing. A noter que la Porsche 911 GT3-R #2 de Pzoberer Zürichsee by TFT n’a pas du tout roulé.

Les chronos de la séance sont ICI.

Place aux qualifications à partir de 10 h 55 demain.