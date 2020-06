Michael Christensen, la force tranquille de Porsche

Michael Christensen, pilote usine Porsche en WEC, vit maintenant en Angleterre, mais dans un endroit particulier. “C’est à côté de l’ambassade des États-Unis. Il y a certainement des endroits pires qu’ici pour vivre”, rit le Danois. Le champion du monde GTE Pro en titre vit à Londres depuis le début de l’année 2019. Son appartement de 50 mètres carrés se trouve dans un nouveau complexe moderne, juste à côté du consulat américain. Devant le bâtiment coule la Tamise, derrière se trouve le métro londonien qui permet de rejoindre en quelques minutes le centre de la capitale britannique ou l’aéroport d’Heathrow. Idéal pour lui !

“L’environnement est parfait pour moi. Il est très rare de trouver quelque chose comme ça à Londres”, déclare le vainqueur des 24 Heures du Mans 2018 en GTE Pro (avec Laurens Vanthoor et Kevin Estre). Avant de s’installer à Londres, le Danois a vécu cinq ans à Vienne. Lorsqu’il a signé son contrat de pilote usine Porsche en 2014, il était temps de quitter la maison de ses parents et de commencer sa propre vie. ” J’avais un appartement avec une vue magnifique et j’ai réalisé à quel point c’était important pour moi”. C’est exactement ce qu’offre le grand immeuble du quartier de Nine Elms sur la South Bank de Londres.

Et il y a un bonus : “Quand je ferme les fenêtres et la porte du balcon, c’est complètement silencieux. J’ai des amis danois qui vivent à Londres depuis des années. Quand je suis venu leur rendre visite, j’ai alors connu les conditions de vie très différentes qui règnent ici. Il y a beaucoup de vieux bâtiments. Chez certains de mes amis, il peut y avoir beaucoup de bruit à cause de l’isolation extrêmement mauvaise. C’est comme si vous étiez assis dans la rue”. Son appartement se trouve dans un nouveau bâtiment élégant dans un quartier en plein essor de la métropole. “Nous avons même notre propre salle de gym dans l’immeuble. Pour m’entraîner, je n’ai qu’à prendre l’ascenseur quelques étages plus bas – il n’y a donc pas d’excuses”.

Pourtant, le Danois préfère s’entraîner à l’air libre. Son environnement immédiat n’est pas considéré comme un haut lieu du tourisme londonien. Pour ses entraînements, l’officiel Porsche descend la Tamise à 250 mètres de là, puis longe la promenade en direction de Battersea Park. “Si le coronavirus présente un avantage, c’est le fait qu’il n’y a pratiquement pas de touristes dans la ville en ce moment. Cela signifie que je peux courir jusqu’au célèbre London Eye. Le paysage est magnifique !”

Outre sa passion évidente pour la course automobile, le Scandinave s’intéresse à l’harmonie des images et à l’esthétisme artistique. Il aime l’art. Il y a deux ans, il y a même pris part. “Immédiatement après notre victoire aux 24 Heures du Mans en 2018, un artiste m’a contacté avec un projet passionnant. J’étais habillé dans un costume élégant. Elle m’a fait asseoir dans une énorme chaise en cuir et a pris des photos. Elle a ensuite ajouté près de 50 couches d’éléments différents. Au final, cela ressemblait presque à une nature morte. Cette image représente l’essence même de ma course et de moi-même : un faucon pour la concentration et la vitesse, un cerveau comme centre de concentration, et une montre pour la lutte constante contre l’horloge. De nombreuses images fantastiques sont nées de ce projet. C’était très amusant”.

Il y a plusieurs mois, l’esthète tranquille a rencontré Maria. Le couple se complète parfaitement. La vie de la fonctionnaire du gouvernement danois et celle du pilote de course de Greve, près de Copenhague, sont très différentes. “C’est exactement ce qui rend notre relation parfaite”, dit le jeune homme de 29 ans qui, malgré les restrictions de voyage en vigueur, peut souvent prendre l’avion et voyager de Londres à son pays d’origine pour voir sa petite amie. “Je voyage beaucoup, j’évolue dans le sport automobile. Maria, en revanche, est toujours à Copenhague et a des engagements professionnels complètement différents. Sa perspective très différente me donne des aperçus fascinants de la vie”. Parfois, le couple parle de course automobile et tout aussi souvent de sujets totalement différents. “En ce moment, nous discutons de la façon dont la pandémie de Coronavirus affecte la vie et la société. C’est extrêmement révélateur”.

“J’ai participé à des talk-shows au Danemark et j’ai même rencontré le prince Joachim”, raconte-t-il. “C’est difficile à croire, mais son Altesse m’a battu dans une course automobile. Au Grand Prix historique de Copenhague, un pilote amateur et un pilote professionnel partagent un cockpit. Son équipage était plus fort que le notre. Mais peu importe, l’essentiel était de s’amuser”. Michael Christensen, en revanche, s’est moins amusé au célèbre festival de musique Roskilde, non loin de Copenhague. “J’y suis allé une fois. Plus jamais ! La musique était géniale et j’aime la pop et le rock. Les organisateurs offrent aux jeunes artistes une chance de monter sur scène, mais la foule, le chaos et la boue étaient horribles. Je préfère ma vie tranquille à Londres”.

Michael Christensen est bien la force tranquille du constructeur de Stuttgart. Il retrouvera le chemin des circuits WEC au mois d’août pour la manche de Spa-Francorchamps avec sa 911 RSR #92 qu’il partage avec Kevin Estre. En attendant, il roule en karting…