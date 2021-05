Meyer Shank Racing compte bien se rapprocher des meilleurs dès ce week-end !

Dane Cameron et Olivier Pla, les deux pilotes réguliers de Meyer Shank Racing, vont aborder ce week-end l’Acura Sports Car Challenge à Mid-Ohio en quatrième position du classement DPi après être montés sur le podium aux 12 Heures de Sebring avec Juan Pablo Montoya, aligné en Michelin Endurance Cup.

Mike Shank est optimiste quant aux chances de son équipe avant le début de la saison Sprint du championnat IMSA WeatherTech SportsCar. Les choses commencent à se mettre en place après une intersaison resserrée et un retour en catégorie reine. Ce ne sera que la 3e épreuve disputée pour l’Acura ARX-05 #60 alors que l’équipe de l’Ohio reste sur quatre ans passées avec des Acura NSX GT3 en catégorie GTD.

“Nous sommes en retard avec la voiture en général et nous essayons de nous rattraper aussi vite que possible”, a admis Mike Shank à Sportscar365. “Nous le reconnaissons, nous voyons sur quoi nous devons travailler et essayons de nous rapprocher, même si nous venons de traverser un temps extrêmement court. Le 15 novembre, nous avons reçu ces voitures. Nous devions être à Daytona deux semaines plus tard pour notre premier test. Ça a été incroyable. Je donne beaucoup de crédit à HPD et à nos partenaires de Wayne Taylor Racing aussi. Je pense que nous travaillons tous très bien ensemble pour obtenir tout ce dont les deux équipes avaient besoin pour réussir. Ils ont connu le succès aux 24 Heures de Daytona, ce qui a été une grande chose pour la marque Acura. Vous verrez un niveau de performance continu de notre part à partir de Mid-Ohio. Même si cette voiture n’a plus que cette saison et la saison prochaine “de vie”, nous allons l’emmener aussi loin que possible et essayer de dépasser ce que Dane a pu faire avec elle chez Penske.”

Meyer Shank Racing vient d’effectuer un test à Mid-Ohio à la fin du mois dernier, que Dane Cameron a jugé bénéfique avant la course à domicile de l’équipe ce week-end. “Je pense qu’il s’agit simplement de régler tous les détails”, a déclaré le pilote américain. ” Nous continuons simplement à accentuer notre compréhension de la voiture. De toute évidence, l’intersaison a été assez difficile et compacte, l’équipe a dû faire face à de nombreuses difficultés pour passer de la catégorie GTD au DPi et se restructurer comme elle l’a fait. La voiture est arrivée à maturité dans son développement, mais c’est tout nouveau pour tout le monde ici. Je pense que nous avons montré une très bonne vitesse à différents moments. Nous essayons juste de comprendre un peu mieux la voiture et de découvrir les petits détails. Nous nous rapprochons de plus en plus et nous sommes de plus en plus forts à chaque fois que nous la faisons rouler. Il y a beaucoup de très bons circuits à venir pour la voiture et pour Olli et moi, donc beaucoup de choses à attendre avec impatience alors que nous entrons dans le cœur de la saison ici avec le début des courses sprint.”

Dane Cameron

Michael Shank a ajouté : “Il était important pour nous d’avoir Dane dans toute cette transaction parce qu’il a passé beaucoup de temps et fait beaucoup de développement avec cette voiture. Je n’ai pas peur de vous dire que je pense que nous sommes un peu en retard sur la voiture. Notre dernière expérience en prototypes remontait à 2016 et nous n’étions pas revenus depuis quatre ans. Je dois admettre que c’était probablement un retour en arrière un peu plus important que je ne le pensais puisque nous avons passé tellement de temps en GTD. Les voitures ont tellement changé. Cela nous a pris un peu de temps. Je peux vous dire que nous travaillons dur pour combler cet écart et nous faisons de gros progrès. C’est un défi particulier pour nous, c’est sûr.”