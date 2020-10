Mercedes-AMG : cinq minutes de retard en 2016, mais toujours à l’heure

L’année 2016 marquait les débuts de la Mercedes-AMG GT3 en compétition. Fin mai, la marque allemande décroche un quadruplé aux 24 Heures du Nürburgring. Deux mois plus tard, Mercedes-AMG compte tirer son épingle du jeu aux Total 24 Heures de Spa. Pas moins de huit Mercedes-AMG GT3 sont au départ de la classique belge, dont six en Pro. Les huit autos verront le damier, signe d’une belle fiabilité. Pourtant, tout ne s’est pas passé comme prévu et la livrée ‘Linkin Park’ d’une des AMG-GT3 n’y aura rien changé.

En qualif’, Shane van Gisbergen se montre le plus à son aise sur une McLaren 650S GT3 avant une Superpole où les vingt premiers doivent se retrouver. On y retrouve 6 Mercedes, 5 Audi, 3 Bentley, 2 Lamborghini, 2 BMW, 1 Ferrari et 1 McLaren.

L’affaire commence à sentir bon pour Mercedes qui décroche la pole grâce à Maxi Götz mais le pilote HTP Motorsport fait son meilleur chrono alors que les drapeaux jaunes sont sortis à cause de l’arrêt sur la piste de la McLaren de van Gisbergen. A 22h20, on apprend que la pole revient finalement à Clemens Schmid, lui aussi sur une Mercedes/HTP mais sans avoir l’étiquette AMG Team. Le pilote allemand partage sa monture avec Indy Dontje et Luciano Bacheta. Les six Mercedes-AMG GT3 ont décroché les six meilleurs chronos. Tout le monde part se coucher l’esprit tranquille même si on apprend que des concurrents restent sous investigation.

Samedi, 9h10, jour de course : tous les temps de Franck Perera (Audi/I.S.R) sont annulés pour un non-respect des limites de la piste à trois reprises. On sent un peu de crispation au sein du paddock avec une rumeur qui enfle pour un souci constaté sur les Mercedes à l’issue de la Superpole.

Un peu plus de deux heures avant le départ de la course, l’information tombe : les six Mercedes-AMG GT3 en Superpole voient leurs chronos annulés. Pire encore, elles devront s’arrêter 5 minutes dans les 30 premières minutes de course. L’Audi/WRT de Laurens Vanthoor, Nico Müller et René Rast récupère la pole sur tapis vert. Mercedes a une heure pour faire appel de la décision.

Les six Mercedes-AMG GT3 ont été reléguées pour une raison identique et pour différents articles du règlement sportif Blancpain GT Series : Articles 6 et 10.1), Articles 7 et 47.

Article 6 : Les concurrents doivent s’assurer que leurs voitures respectent les conditions d’éligibilité, de sécurité et le règlement technique tout au long de l’Epreuve.

Article 7 : La présentation d’une voiture aux vérifications techniques sera considérée comme une déclaration implicite de conformité.

Article 10.1 : Les épreuves sont d’abord et avant tout réservées aux catégories suivantes de véhicules:

1) Les voitures GT3 en conformité avec l’homologation FIA selon le règlement technique (Article 257A de l’Annexe J)

Article 47 : Comportement anti-sportif : Tout incident dans le paddock, sur la voie des stands ou sur la piste, tels que les actes provocateurs de toute nature, les menaces verbales ou physiques ou les comportements anti-sportifs, ou tout incident qui pourrait être considéré en opposition avec l’esprit Blancpain GT Series, commis par un membre d’une équipe ou une personne sous la responsabilité d’une équipe, peut être signalé aux Commissaires Sportifs qui prendront toute décision qu’ils jugent appropriée. L’équipe sera tenue pour responsable des actes des personnes dans son entourage et pourra être sanctionnée en conséquence.

Les six Mercedes-AMG GT3 concernées par les pénalités doivent chacune marquer un stop & go de 5 minutes dans les 30 premières minutes de la course devant leurs garages respectifs. Cet arrêt obligatoire ne peut pas se faire durant une neutralisation ou un Full Course Yellow (sauf si la voie des stands est ouverte avant la procédure). Le temps entre l’entrée et la sortie des stands ne doit pas être inférieur à 6 minutes et 12 secondes. Les temps annulés concernent l’allumage (temps de calage non respecté) et le stop & go de 5 minutes un comportement anti-sportif (auto non conforme). Les plus folles rumeurs enflamment le paddock : Mercedes va retirer ses autos et ne reviendra plus à Spa.

Le constructeur a communiqué brièvement une fois le départ donné : “Mercedes-AMG a analysé en profondeur les accusations complexes. Les opinions divergent quant à l’interprétation de l’homologation. Après enquête approfondie sur les plaintes, nous avons décidé de soumettre une réclamation. Malheureusement, cela n’a pas pu être accepté étant donné la date limite était passée.”

Une fois le départ donné, quatre des six Mercedes s’arrêtent simultanément. Seuls Juncadella et Schmid attendent plus longtemps. Par chance pour les quatre Mercedes, elles ont emprunté la voie des stands quelques secondes seulement avant un full course yellow. Les quatre Mercedes n’ont finalement perdu qu’un tour. Il était interdit de s’arrêter pendant une neutralisation mais pas juste avant.

Après une heure de course, la mieux classée (35e) est celle de AKKA-ASP (Pro-Am) qui n’était pas concernée par la pénalité. Il faut descendre au 51e rang pour trouver Engel/Buurman/Schneider aux couleurs de Linkin Park, les autres AMG GT3 étant reléguées bien plus loin. A mi-course, deux AMG GT3 sont remontées dans le top 10.

Si les huit Mercedes-AMG GT3 voient le damier, elles ratent la plus haute marche du podium. Tristan Vautier, Felix Rosenqvist et Renger van der Zande terminent à la 2e place à 1:55.408 mn de la BMW victorieuse. Trois Mercedes finissent dans le top 6.

“On ne peut qu’accepter la décision”, nous déclarait un pilote quelque peu dépité avant le départ. “Tous les constructeurs connaissent l’importance de cette course. C’est important pour le prestige et cela peut faciliter la vente de voitures. Il n’est pas question de parler de triche. Les ingénieurs essaient d’optimiser le tout mais par moment, la limite est dépassée. On le voit de temps à autre avec les GT3 équipées d’un moteur turbo.”

Malgré ce contretemps, Mercedes n’a pas retiré ses GT3 et la marque allemande est revenue chaque année sans toutefois faire mieux que la 2e place de 2016. Quelques semaines après l’édition 2016, Mercedes-AMG a diffusé une campagne publicitaire avec une pointe d’humour. Sans rancune !