McLaren très heureux des dernières annonces LMDh

Les dernières informations sur le LMDh ont été dévoilées lors de la conférence de presse de l’ACO qui a eu lieu la veille des 24 Heures du Mans. On sait que plusieurs constructeurs regardent de très près cette nouvelle catégorie comme nous l’a récemment confirmé Richard Mille le président de la Commission Endurance de la FIA (ICI)

McLaren fait partie de ceux là. La marque britannique surveille depuis longtemps l’avenir des courses de prototypes et a montré un intérêt particulier pour la formule LMDh qui est élaborée conjointement par l’IMSA et l’ACO. Zak Brown a déclaré à Sportscar365 que les nouveaux détails techniques du LMDh dévoilés il y a deux semaines au Mans avait répondu “à peu près à toutes les questions” que McLaren se posait.

Mais il a également suggéré qu’un programme LMDh McLaren ne serait réalisable que dans des conditions financières adéquates, en tenant compte de l’état de la pandémie de coronavirus et avec l’assurance d’une concurrence égale avec les voitures Le Mans Hypercar du WEC.

“Nous avons été à la table de toutes les réunions et nous sommes très intéressés par les voitures de sport”, a déclaré Zak Brown, le directeur exécutif de la marque. “Je pense que c’est un bon choix pour la marque McLaren. Avec le LMDh, nous voulons nous assurer qu’il y aura un véritable équilibre entre Le Mans Hypercar et LMDh. Une voiture peut être à quatre roues motrices et l’autre (LMDh) ne l’est pas, donc il faut équilibrer les deux voitures sur le sec avec des pneus neufs. Mais, à titre d’exemple, comment les équilibrer à 2 heures du matin sur le mouillé au Mans ? Néanmoins, je suis très content des règles du LMDh et très heureux de la collaboration et de la coopération entre l’ACO et l’IMSA. Je pense qu’ils ont bien fait les choses et que cela va réussir. A mon avis, nous devons nous assurer qu’il y a une véritable parité entre les LMDh et les Le Mans Hypercar parce que ce n’est pas une chose facile à faire”.

Zak Brown s’est dit optimiste quant aux plans de dépenses annoncés au Mans qui fixent le prix d’une seule voiture à environ 1 million d’euros (1,173 million de dollars US) et confirment des plafonds de coûts de 300 000 euros (351 000 dollars) pour le système hybride et de 345 000 euros (404 000 dollars) pour le châssis sur une base de LMP2. L’attrait de McLaren pour le LMDh, par rapport au Le Mans Hypercar, s’est fait par rapport coûts plus bas engendrés par les critères techniques plus rigides du premier, y compris les moteurs électriques fournis par Bosch. Il faut rappeler que McLaren a déjà deux programmes de haut niveau en Formule 1 et en IndyCar (dans le cadre d’un partenariat avec Schmidt Peterson Motorsports).

“Je dirais que le budget des courses est conforme à nos attentes”, a déclaré Zak Brown. “Ce que nous devons faire, c’est nous concentrer sur l’aspect génération de revenus, afin de collecter suffisamment d’argent pour couvrir les coûts, mais je suis satisfait. C’est toujours en cours d’examen, et nous avons pratiquement répondu à toutes nos questions afin de poursuivre notre évaluation, mais c’est quelque chose que nous aimerions faire. Nous devons juste voir si c’est quelque chose qui résiste financièrement et qui ne doit pas drainer ou distraire notre programme de Formule 1. C’est la priorité numéro un. Nous y sommes parvenus avec l’IndyCar où nous sommes arrivés jusqu’à la troisième place du championnat. C’est complémentaire à notre programme de Formule 1, donc pour arriver dans la catégorie reine au Mans, il faut cocher ces cases. C’est un travail en cours”.

Zak Brown a ajouté que McLaren a été encouragé par l’engagement récent de Peugeot en Le Mans Hypercar, ce qui a donné un nouvel élan à la catégorie reine du WEC. “Nous avons définitivement besoin de concurrence. A mon avis, il faut au moins trois constructeurs, mais nous avons déjà cela entre l’engagement de Toyota, celui de Peugeot, et je crois que les constructeurs américains de DPi vont entrer en jeu. Nous ne serions pas intéressés par un championnat à un ou deux constructeurs, mais je suis très confiant sur le fait que l’on devrait en voir quatre ou cinq, ce qui sera génial. Notre priorité serait le WEC. L’Amérique est un marché important pour nous, donc j’imagine que nous pourrions nous présenter à Daytona ou à Sebring, peut-être avec un client ou une équipe semi-officielle. Mais pour nous, l’IndyCar couvre le marché nord-américain, donc ce serait un programme plus dirigé vers le WEC.”

Si McLaren s’engage dans un programme LMDh, le constructeur serait prêt en 2023 ou 2024. Le lancement de la formule a été reporté à la saison 2023, comme l’a récemment indiqué le président de l’IMSA, John Doonan, tandis que les voitures LMDh devraient être éligibles sur une grille commune avec les machines DPi en 2022 si des constructeurs sont prêts d’ici là.

“Je pense qu’il n’y a aucune chance que nous soyons prêts pour 2022”, a déclaré Zak Brown. “C’est soit le premier semestre de l’année prochaine si nous voulons y aller en 2023 soit le premier semestre de l’année suivante pour 2024. Si vous ne prenez pas votre décision d’ici là, alors il ne sera pas logique de le faire…”