Mark Goddard (Eurasia Motorsport) : “Nous avons douté jusqu’à ce qu’on soit dans l’avion”

Mark Goddard est le patron d’Eurasia Motorsport qui engage une Ligier JS P217 aux 6 Heures de Spa ainsi qu’aux 24 Heures du Mans. En Belgique, la voiture sera pilotée par Nobuya Yamanaka, Nick Foster et Roberto Merhi, mais, pour le moment, le trio qui roulera au Mans n’est pas encore confirmé. Nous avons fait le point avec lui sur la situation alors qu’il vient de débarquer en Europe en provenance des Philippines, là où est basée l’écurie.

Vous avez eu des difficultés pour arriver en Europe, mais à quel point ?

« Ce fut extrêmement difficile particulièrement avec toutes ces restrictions de voyage qui existent maintenant à travers le monde. Nous avons eu besoin de l’aide de l’ACO et c’est ce qu’ils ont fait au niveau gouvernemental. Ils ont obtenu des exemptions de voyage pour nous. Beaucoup de choses se sont faites à la dernière minute. Nous avons même douté jusqu’à ce qu’on soit dans l’avion en partance de Manille et qu’il décolle. Mais c’est limite si les stewards n’ont pas refermé la porte juste dernière nous pour partir. En tout cas, je tiens à remercier l’ACO, ils ont fait un travail fantastique pour nous ! »

Qu’en est-il de l’acheminement de la Ligier JS P217 ?

« La voiture est partie en Europe en mars, juste après la finale de l’Asian Le Mans Series. Elle a été ensuite entreposée dans un entrepôt. Ce fut la partie la plus facile. Le plus dur a été de reconstruire entièrement la voiture car la fin de l’Asian, le transport plus passer tellement de temps dans un entrepôt n’a pas arrangé les choses. Nous avons eu donc beaucoup de travail à faire. Nous sommes basés dans l’usine Ligier au Mans, c’est vraiment bien équipé et agréable. »

Nick Foster remplace Daniel Gaunt ici à Spa…

« Oui, Daniel, à cause des restrictions de voyage ne peut pas être parmi nous. Le souci est qu’en rentrant, il aurait du observer une période de quarantaine de 14 jours, et cela aurait été trop contraignant pour lui..»

Quel sera votre équipage aux 24 Heures du Mans ?

« Si vous pouviez me l’annoncer, je serais heureux de le savoir (rire) ! Le pilote que peux vous garantir est Nobuya Yamanaka. A part lui, je ne souhaite pas vraiment commenter. Evidemment, vous voyez bien qui est dans la voiture ce week-end et nous savons que nous devrons prendre une décision à la fin du meeting de Spa ou en début de la semaine prochaine. »

Shane van Gisbergen, un moment annoncé, ne sera finalement pas là…

« Oui, il était sur la première liste, mais suite au changement de date des 24 Heures du Mans et d’un clash en Supercars Australie, il ne peut pas faire Le Mans. Nous avions aussi pensé à Nick Cassidy, mais à cause des restrictions de voyage au Japon, il a une course de SUPER GT avant Le Mans et une manche de Super Formula le week-end suivant. Et comme il faut une quarantaine de deux semaines… C’est dommage, Nick est un excellent pilote, il nous a vraiment impressionnés en Asian Le Mans Series. »

Où allez-vous résider entre la manche de Spa WEC et les 24 Heures du Mans ?

« Nous allons rester à l’atelier Ligier au Mans. »

Quel sera votre programme et celui de votre équipe ?

«Nous allons profiter de ce temps pour bien préparer la voiture en vue du Mans car il y a pas mal de choses à faire. Je touche du bois, mais j’espère que nous n’aurons pas à reconstruire la voiture après cette manche de Spa suite à un accident. Nous allons essayer de nous relaxer un peu, mais faire du tourisme n’est pas à l’ordre du jour avec la situation sanitaire actuelle. »

Qu’allez vous faire l’année prochaine ? L’Asian est au programme ?

« Nous allons faire l’Asian Le Mans Series. Ce sera en LMP2 et nous regardons aussi pour un programme en LMP3 et en GT ! Nous avons lancé l’idée, nous allons voir quel sera le retour. L’ACO a été très sensible aux problèmes liés à la situation actuelle et a fait un calendrier condensé où tout est concentré en Janvier. J’espère que la circulation des personnes sera bien plus aisée à cette période là. Cela réduit aussi les budgets, ce qui, par les temps qui courent, est une bonne nouvelle. Nous souhaitons être présent avec deux voitures à nouveau avec, au moins, une LMP2.

En dehors de cela, nous sommes aussi impliqué en TCR Asia avec Hyundai, nous représentons la marque. Cependant, pour le moment, rien ne bouge à cause des restrictions de voyage. Les circuits de Buriram et de Sepang sont ouverts, mais seules les compétitions nationales ont lieu. Nous espérons que le championnat reprendra en octobre. C’est compliqué pour les équipes qui roulent en Asie et en sport automobile international car nous n’avons pas d’activité. Et pas de course signifie pas de rentrée d’argent ! »