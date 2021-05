Manthey Racing change de nom et d’identité

Depuis 1996, Manthey-Racing fait partie des équipes les plus réputées en GT. L’histoire de la structure allemande créée par Olaf Manthey est étroitement liée à Porsche. Porsche AG détient 51% des parts de la structure qui compte environ 200 employés à Meuspath tout près du Nürburgring. Martin et Nicolas Raeder dirigent Manthey-Racing qui devient tout simplement Manthey avec en prime une nouvelle identité visuelle.

Ce changement s’accompagne d’un nouveau logo, comme l’explique Martin Raeder : « Avec cette nouvelle identité de la marque, nous visons à poursuivre notre philosophie réussie de l’engagement total, mais en même temps pour mettre en évidence notre polyvalence. Le nouveau logo se compose d’une lettre stylisée M et du nom Manthey, qui a été complètement repensé. Les couleurs de l’entreprise conservent le noir, le rouge et le blanc. D’autres éléments, et en particulier le mot ‘Racing’, ne sont plus utilisés. En simplifiant notre identité, nous veillons à ce que toutes nos activités commerciales reçoivent la même importance. Le sport automobile restera une partie permanente de notre ADN d’entreprise. »