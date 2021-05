Magny-Cours (C2) : Beltoise/Estèves (Audi/Saintéloc) de main de maître !

Communiqué de Presse :

C’est à l’heure du déjeuner que les concurrents du Championnat de France FFSA GT ont disputé leur quatrième joute de la saison. Une course rapidement neutralisée après la sortie de Stéphane Lémeret au premier virage, victime d’un problème de direction sur son Alpine A110 GT4.

Avant la montés en piste de la voiture de sécurité, Simon Gachet (Mercedes-AMG GT4 #81 – AKKA-ASP) avait surpris le poleman Anthony Beltoise (Audi R8 LMS GT4 #21 – Saintéloc Junior Team). Une fois la course relancée, ce duo menait la danse devant Grégory Guilvert (Audi R8 LMS GT4 #42 – Saintéloc Junior Team), Éric Trémoulet (Mercedes-AMG GT4 #64 – Team Jouffruit by VicTeam) et Adrien Tambay (Audi R8 LMS GT4 #14 – Saintéloc), revenu de la 15e à la 5e place en quelques tours.

La fenêtre des changements de pilotes permettait à l’Audi #21 Saintéloc de prendre la tête, Olivier Estèves ayant relayé Anthony Beltoise à son volant. Simon Gachet et Éric Debard pouvaient encore rêver d’un podium, mais un contact avec un retardataire mettait fin à leurs ambitions.

Lauréats samedi soir, Grégory Guilvert et Fabien Michal (Audi R8 LMS GT4 #42 – Saintéloc Junior Team) passaient de nouveau la ligne d’arrivée en tête. Une pénalité de 10 secondes pour un excès de vitesse dans la pitlane faisait toutefois rétrograder le duo en troisième position.

Olivier Estèves et Anthony Beltoise pouvaient donc savourer une première victoire en Championnat de France FFSA GT et offrir un deuxième succès à l’équipe Saintéloc ce week-end. Entre les deux Audi, Rodolphe Wallgren et Gaël Castelli (Alpine A110 GT4 #222 – Mirage Racing) confortent leur leadership au championnat en marquant les points de la deuxième place.

Le top 5 du jour était complété par les Mercedes-AMG GT4 de Fabien Barthez – Thomas Drouet (#16 – AKKA-ASP) et de Jean-Ludovic Foubert – Édouard Cauhaupé (#2 – CD-Sport). Cyril Saleilles – Adrien Tambay (Audi R8 LMS GT4 #14 – Saintéloc Junior Team) et Olivier Jouffret – Éric Trémoulet (Mercedes-AMG GT4 #64 – Team Jouffruit by VicTeam) complétaient les places d’honneur après avoir largement animé les débats.

Silver Cup : Leroux – Hasse-Clot se vengent

La course a été animée en Silver Cup. Après leur abandon hier, Romain Leroux et Valentin Hasse-Clot (Aston Martin Vantage AMR GT4 #007 – AGS Events) se sont imposés ce dimanche ! Ils ont devancé Sébastien Baud – Enzo Joulié (Mercedes-AMG GT4 #74 – CD Sport). Derrière, ce fût agité et malgré une pénalité pour avoir provoqué une collision avec Sacha Bottemanne, Paul Evrard et Timothé Buret (Mercedes-AMG GT4 #88 – AKKA-ASP) terminent troisièmes. Vainqueurs samedi, Bottemanne – Martins (Audi R8 LMS GT4 #6 – Team Fullmotorsport) ont finalement vu l’arrivée au 4e rang.

Am Cup : Hamon – Huteau sur le fil !

En Am Cup aussi, la course a été disputée. Comme hier, l’Audi R8 LMS GT4 #5 – Team Fullmotorsport de Christophe Hamon – Pascal Huteau a cru tout perdre après un accrochage impliquant Christophe Hamon. Passé deuxième, il a néanmoins réussi à reprendre la tête… dans le dernier tour ! Le pilote de l’Audi a pris le meilleur sur Jean-Charles Rédélé et Laurent Coubard (Alpine A110 GT4 #76 – Bodemer Auto), qui restent en lice pour le championnat grâce à leur 2e place. Troisièmes, Paul Paranthoen et Aurélien Robineau (Mercedes-AMG GT4 #3 – CD Sport) se sont offert un premier podium.

Après un deuxième meeting particulièrement disputé, les concurrents du Championnat de France FFSA GT vont prendre la direction du circuit d’Albi pour un troisième rendez-vous du 4 au 6 juin.

