Magny-Cours (C1) : Fred Caprasse (JSB Compétition) s’impose dans la nuit nivernaise

Communiqué de Presse :

Alors que la nuit s’installait sur le circuit de Magny-Cours, les concurrents du Championnat de France FFSA Tourisme s’élançaient pour la troisième fois cette saison. Et quand des voitures de tourisme partent pour 30 minutes de course, on s’attend à du spectacle. Cette course n’a pas dérogé à la règle !

TC

Parti en pole position, Steven Palette (BMW M2 CS Racing #18 – VSF Sports – Amplitude Automobiles) en profitait pour tout de suite creuser l’écart, emmenant avec lui Frédéric Caprasse (Peugeot 308 RC #27 – JSB Compétition). Malheureusement Caprasse sortait trop large dans la courbe d’Estoril et perdait le contact avec la voiture de tête. La course s’était-elle jouée après 12 minutes à peine ? Pas pour le pilote belge, qui s’est employé à revenir au contact de Steven Palette. Et c’est dans le dernier tour, dans ce même virage d’Estoril, que Frédéric Caprasse a porté son attaque avec brio. De quoi offrir une première victoire cette saison à Peugeot !

Derrière, un imposant groupe s’était rapidement formé avec Ricardo van der Ende (BMW M2 CS Racing #12 – L’Espace Bievenue), Florian Briché (Peugeot 308 RC #24 – JSB Compétition), Lucas Frayssinet (Alpine A110 Cup #93 – Chazel Technologie Course), Xavier Guyonnet (Peugeot 308 RC #11 – TSM Racing by GM Sport), Kévin Ropars (Peugeot 308 RC #49 – Ropars Racing Team – Motors Legend) ainsi que Pierre-Arnaud et Jean-Laurent Navarro (Peugeot 308 RC – JSB Compétition). Tous pouvaient revendiquer la troisième marche du podium. Et si la bagarre était intense dans le premier quart d’heure, la deuxième moitié de course a été marquée par deux accrochages. C’est dans un premier temps van der Ende et Briché qui se sont accrochés dans la ligne droite menant vers Adelaïde. Ensuite Jean-Laurent Navarro heurtait Kévin Ropars.

C’est finalement Lucas Frayssinet qui a bénéficié de ces faits de course pour terminer à la troisième place. Trois marques différentes sur le podium !

Pierre-Arnaud Navarro et Xavier Guyonnet complétaient le top 5, Florian Briché termine sixième. Viennent ensuite le jeune Sacha Maguet (Peugeot 308 RC #31 – Ropars Racing Team – Motors Legend), Florian Teilais (BMW M2 CS Racing #41 – VSF Sports – Amplitude Automobile) et Rodolphe Spitz (Peugeot 308 RC #69 – JSB Compétition).

TCA (1/2/Light)

En TCA-1, Julien Jacob-Cano (Peugeot RCZ Racing Cup #77 – Runner For Ever) était bien parti pour s’offrir un troisième succès en autant de courses. Mais un problème technique en fin de course en a décidé autrement. Il devait se contenter de la troisième marche du podium. De quoi permettre à Florent Grizaud (Peugeot RCZ Racing Cup #07 – GPA Racing) de s’imposer devant Daniel Saunier (Peugeot RCZ Racing Cup #45 – GM Sport).

Du côté des TCA-2, tout s’est joué entre Jacky Gautier (Renault Clio Cup IV #5 – Touzery Compétition) et Adrien Penot (Renault Clio Cup IV #71 – GM Sport). Si les deux pilotes ne se sont pas lâchés durant la course, le dernier mot est revenu à Gautier pour un peu plus d’une seconde. C’est Olivier Touzery (Renault Clio Cup IV #59 – Touzery Compétition) qui a terminé à la troisième place.

Enfin, en TCA-Light, Viny Beltramelli (Peugeot 208 RC #10 – Ropars Racing Team – Motors Legend) s’est imposé devant Xavier Harbon (Peugeot 208 RC #509 – GM Sport).

Deux sessions au programme ce dimanche pour les concurrents du Championnat de France FFSA Tourisme avec les qualifications qui auront lieu à 9h30 alors que le départ de la Course 2 sera donné à 16h10.

Le classement de la course est ici