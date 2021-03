Madpanda Motorsport rempile, une nouvelle livrée pour la Mercedes-AMG GT3

Fort d’une belle saison 2020 pour ses débuts en compétition, Madpanda Motorsport poursuit son engagement en Fanatec GT World Challenge Europe powered by AWS avec une Mercedes-AMG GT3 engagée en Silver Cup. Comme l’année passée, le programme sera double avec Endurance et Sprint. L’écurie basée à Barcelone reste sur une couronne Silver sur le championnat global.

A ce jour, seul Ezequiel Companc est confirmé dans le baquet de la Mercedes qui reçoit cette saison une nouvelle livrée du plus bel effet. Bien entendu, le traditionnel panda est plus que jamais en place. Des essais ont eu lieu le mois dernier à Valencia et Monza. Madpanda Motorsport dévoilera officiellement sa livrée à la fin du mois au Paul Ricard à l’occasion des Essais Officiels GT World Challenge.

Les équipages ne sont pas encore bouclés, mais il se pourrait que le tandem roulant en Sprint change en fonction des meetings.

« C’est excitant de confirmer notre retour en GT World Challenge Europe, un championnat auquel j’ai plaisir à faire partie depuis de nombreuses années et dont nous gardons de bons souvenirs de l’année dernière », a déclaré Ezequiel Companc, patron-pilote. « Notre programme de pré-saison se déroule très bien jusqu’à présent, avec deux tests productifs et plus à venir. Nous avons évalué et testé les pilotes, ce qui fait que nous allons finaliser le tout sous peu, mais il reste encore beaucoup de travail à faire avant le premier rendez-vous à Monza. Enfin, nous sommes très fiers de montrer notre nouvelle livrée. Le design 2020 était extrêmement populaire et nous sommes reconnaissants de tout le soutien de nos fans. Nous espérons donc qu’ils vont aimer le design de cette année tout autant, voire plus. »