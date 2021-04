l’IMSA se rendra deux fois à Watkins Glen cette année

Une deuxième date à Watkins Glen est finalement prévue. On aura les traditionnelles 6 Heures de Watkins Glen, troisième manche de la Michelin Endurance Cup, le 27 juin. Puis les concurrents resteront sur place pour une autre épreuve de 2 heures et 40 minutes le vendredi 2 juillet. Cette course vient remplacer celle devant se dérouler sur le circuit Canadian Tire Motorsport Park Mosport au Canada qui est annulée.

L’IMSA a annoncé mercredi que les exigences de quarantaine pour les voyageurs venant des États-Unis vers le Canada ont entraîné la décision d’annuler cette manche pour la deuxième année consécutive.

Pour cette 2e épreuve à Watkins Glen, toutes les catégories seront acceptées. L’ajout du LMP2 pour cette nouvelle course semble compenser son retrait de Detroit, dans le cadre du récent passage de cet événement dans un meeting commun avec l’IndyCar Series mi-juin. La deuxième course de Watkins Glen sera connue sous le nom de WeatherTech 240 At The Glen, l’accès des spectateurs sera autorisé.

L’IMSA affirme qu’elle a l’intention de revenir à Mosport dès 2022.

Voici le nouveau calendrier du championnat IMSA WeatherTech SportsCar 2021

22-24 janvier – Roar avant le Rolex 24

30-31 janvier – Rolex 24 à Daytona

20 mars – 12 Heures de Sebring

16 mai – Acura Sports Car Challenge à Mid-Ohio

12 juin – Grand Prix de Détroit

27 juin – Sahlen’s Six Heures de The Glen

2 juillet – WeatherTech 240 At The Glen

17 juillet – Lime Rock Park

8 août – Road America

12 septembre – WeatherTech Raceway Laguna Seca

25 septembre – Grand Prix Acura de Long Beach

10 octobre – Michelin GT Challenge à VIR

13 novembre – Motul Petit Le Mans