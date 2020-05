Limitation à 15 personnes par voiture pour la reprise en IMSA

Après avoir divulgué le timing des deux premières manches de la reprise du championnat à Daytona et Sebring et apporté des éclaircissements sur la participation des pilotes européens, l’IMSA a donné quelques informations supplémentaires sur le personnel des équipes pendant ces courses.

Le nombre d’employés pour chaque voiture est limité à 15 personnes pour les courses sur le Daytona International Speedway (3 et 4 juillet) et Sebring International Raceway (17 et 18 juillet). Dans ce “personnel accrédité”, les pilotes y sont inclus, ce qui veut dire que le nombre de mécaniciens, team manager et autres ingénieurs doit être au maximum de 13 !

Cela ne devrait pas changer trop la donne pour certaines écuries. La plupart des équipes GTD emploie déjà entre 13 et 15 personnes par voiture. Le nombre est légèrement plus élevé pour les structures DPi et plus faible en LMP2. En plus, chaque voiture sera autorisée à avoir un observateur, basé exclusivement à l’extérieur de l’installation, pour la course de Daytona, cette personne n’étant pas incluse dans le nombre de personnes autorisées dans le stand.

Les représentants des relations publiques des équipes et des constructeurs ne seront probablement pas autorisés à assister aux meetings. Le personnel essentiel des fournisseurs (pneumatiques, freins, etc…) sera autorisé, bien que ce critère n’ait pas encore été éclairci. De plus, seule une sélection limitée de journalistes et de photographes aura accès aux deux épreuves qui se dérouleront à huis clos.

Ces restrictions ont été mises en place dans le cadre du protocole COVID-19 de l’IMSA.