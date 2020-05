IMSA : les programmes des manches de Daytona et Sebring connus !

On commence à avoir du concret sur la reprise des courses aux USA et plus précisément sur les épreuves d’endurance. En effet, l’IMSA a publié les programmes provisoires pour la manche de reprise du championnat, qui se déroulera en juillet sur le Daytona International Speedway, mais aussi pour Sebring International Raceway. Ces deux événements se dérouleront sur deux jours avec des séances d’essais réduites.

Pour Daytona, les choses sérieuses commenceront le vendredi 3 juillet pour les concurrents avec l’entrée des camions et du déchargement à partir de 13 heures avant un contrôle technique des voitures et une séance d’essais d’une heure le soir de 18 h 15 à 19 h 15 heure locale. Une deuxième et dernière séance d’essais sera organisée le samedi matin et elle sera suivie des qualification à partir de 13 h 55. La course de deux heures et 40 minutes devra débuter quelques heures plus tard, soit à 18 h 05.

Un format similaire a été confirmé pour Sebring deux semaines plus tard. Ce meeting marquera le verra le retour du Michelin Pilot Challenge et de l’IMSA Prototype Challenge sur l’épreuve du 16 au 18 juillet. Les équipes du championnat IMSA WeatherTech ne feront pas leur entrée en piste avant vendredi 17 au soir, à 17 h 45. La 2e séance d’entraînement est de nouveau prévue le samedi matin (10 h 15), suivie des qualifications (à partir de 13 h 50) et du départ de la course à 17 h 35. L’épreuve aura une durée de 2 h 40 de nouveau…

Bien que l’IMSA n’ait pas encore publié ses protocoles de sécurité spécifiques pour la reprise des courses dans le contexte de la pandémie de coronavirus, les horaires provisoires des deux événements indiquent de prévoir “un minimum” de deux heures pour les processus de contrôle des inscriptions chaque jour.