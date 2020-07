L’état d’Alex Zanardi s’aggrave…

Alors que l’on pouvait penser que sa santé allait s’améliorer, on a appris que l’état d’Alex Zanardi, admis dans le service de soins intensifs de l’hôpital San Raffaele de Milan la semaine dernière, s’est dégradé.

Pour rappel, après son grave accident en handbike le 19 juin dernier, l’ancien pilote de F1 et double champion de CART a été opéré à trois reprises. Il avait été mis en coma artificiel et placé sous sédation. Il y a quelques jours, il était sorti de son coma et transféré dans une unité de rééducation spécialisée.

Depuis, cela s’est aggravé, il a été replacé en soins intensifs et une opération neurochirurgicale a été pratiqué le week-end dernier. L’opération a eu lieu samedi, le lendemain de son transfert à l’unité de soins intensifs neurochirurgicaux de l’hôpital San Raffaele de Milan.

L’état de santé du patient Zanardi reste stable comme le précise un communiqué publié par l’hôpital. « Concernant les conditions cliniques d’Alex Zanardi, l’hôpital San Raffaele annonce qu’au lendemain du transfert en thérapie intensive neurochirurgicale, dirigé par le professeur Luigi Beretta, le patient a subi une intervention délicate de neurochirurgie réalisée par le Professeur Pietro Mortini, directeur de l’Unité Opératoire de Neurochirurgie, pour le traitement de certaines complications tardives dues à un traumatisme crânien primaire. Pour le moment les tests cliniques et radiologiques confirment le succès des traitements et les conditions cliniques actuelles du patient, toujours hospitalisé dans l’unité de soins intensifs neurochirurgicaux, semblent stables. »