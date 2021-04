Les trois équipages Allied Racing bouclés

Si la Porsche 718 Cayman GT4 CS MR est absente des circuits français, le modèle est plus prisé en GT4 European Series. Allied Racing alignera trois Porsche sur la scène européenne avec de nouvelles têtes au sein de la structure allemande.

Joël Camathias sera associé au jeune pilote de 18 ans Alexander Hartvig qui arrive du karting. Le duo roulera sur la #26 en Pro-Am. Constantin Dressler et Dennis Fetzer se partageront le volant de la 20, là aussi en Pro-Am. On retrouvera Nicolaj Moller-Madsen et Joel Sturm sur la #22 qui évoluera en Silver.