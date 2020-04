Les Total 24 Heures de Spa organisées du 22 au 25 octobre !

Communiqué de Presse :

Les meilleurs pilotes GT de la planète auront pour la première fois une vision automnale des Ardennes belges cette année en s’attaquant aux Total 24 Hours of Spa du 22 au 25 octobre prochains.

L’épreuve phare du GT World Challenge Europe Powered by AWS et de l’Intercontinental GT Challenge Powered by Pirelli était initialement programmée du 23 au 26 juillet. Mais l’interdiction de grands rassemblements en Belgique jusqu’à la fin du mois d’août, conséquence de la pandémie de COVID-19, a obligé SRO Motorsports Group à revoir ses plans. Pour la première fois depuis sa création en 1924, la grande classique belge aura donc lieu en octobre.

Reculer cette épreuve majeure de trois mois permettra d’assurer une organisation optimale des Total 24 Hours of Spa tout en proposant un spectacle visuel unique. En automne, le jour est forcément plus court et l’augmentation de la durée de la nuit constituera un défi supplémentaire pour les participants.

De nombreuses courses de support sont déjà annoncées : la GT4 European Series, le Lamborghini Super Trofeo et le TCR Europe se produiront également sur le tracé de 7 km en prologue des 24 Heures. En conséquence, les Test-days officiels ont aussi été déplacés, les deux journées d’essais prévues mi-juin étant désormais programmées les 29 et 30 septembre.

Le cadre est donc posé et les équipes de SRO Motorsports Group sont déjà à pied d’œuvre pour que l’édition 2020 des Total 24 Hours of Spa rentre pleinement dans la tradition de la plus grande course GT au monde. Tous les ingrédients qui ont fait la légende de cette épreuve seront, dans la mesure du possible, conservés. En outre, le côté automnal du double tour d’horloge sera aussi mis en avant.

Le Circuit de Spa-Francorchamps est célèbre pour son décor au milieu des forêts ardennaises, dont les couleurs changent fortement selon les saisons. La cuvée 2020 sera dès lors unique visuellement avec une luminosité et une ambiance différentes à ce moment de l’année.

Les Total 24 Hours of Spa resteront fidèles à leur riche passé en termes de passion. De plus, les meilleurs pilotes et les meilleures équipes du GT ajouteront leur touche de couleurs vives dans une palette qui n’en manquera déjà pas. Cette année, l’automne dans les Ardennes sera plus étincelant que jamais !