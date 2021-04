Les tops et les flops de Barcelone…

Le lancement de la saison 2021 de l’European Le Mans Series a été donné le week-end dernier sur le circuit de Montmélo, à Barcelone (Espagne). Endurance-Info, sur place, a pu vous faire vivre cet événement et peut désormais dresser les tops et les flops du meeting (liste non exhaustive)…

Les tops :

Ultimate : l’Oreca #29 de l’équipe bretonne a fait une course exceptionnelle si on tient compte du fait que l’équipage comprend un Bronze et deux Silver ! Matthieu Lahaye, Jean-Baptiste Lahaye et François Heriau ont tout simplement fait un sans-faute et se sont offerts la victoire dans cette toute nouvelle catégorie Pro Am. Matthieu Lahaye était un pilote heureux à l’arrivée : « C’est top, on ne peut pas espérer mieux ! De par notre absence d’un an en ELMS et de la découverte de la voiture (LMP2), c’est un super résultat. Cela nous met un peu de pression car on se dit que l’on peut jouer quelque chose au championnat ! »

Nyck de Vries : un seul tour aura suffi au pilote de réserve Mercedes en Formule 1 sur l’Aurus 01 #26 de G-Drive Racing pour signer la pole position des 4 Heures de Barcelone (1’31”782). Le Hollandais a été éblouissant et a devancé, de 0.079 seconde, Louis Delétraz sur l’Oreca 07 #41 de Team WRT. La suite en course a été moins bonne pour la voiture (un tête à queue, deux drive through) qui termine néanmoins 4e…

Louis Delétraz : justement, le Suisse a lui aussi été très bon. Battu d’un souffle par de Vries en qualifications, il a pris la tête de la course suite à un beau dépassement plein d’autorité sur Roman Rusinov (G-Driver-Racing). Il remporte sa première victoire en ELMS et ce ne sera pas la dernière… (son interview ICI)

Team WRT : L’équipe belge a été impressionnante à Barcelone. On sait que la structure a énormément d’expérience en endurance, même si c’est principalement en GT3. Louis Delétraz, Robert Kubica et Yifei Ye forment un superbe trio alliant vitesse, jeunesse et expérience. Attention, futur champion en herbe !

Panis Racing : c’est l’autre équipe très en vue à Barcelone ! Un sans faute pour l’écurie française qui place son Oreca #65 à la 2e place (à 23 secondes). Cela a commencé par un très bon double relais de Julien Canala bien relayé par l’ancien pilote de Formule 1, Will Stevens, qui avait déjà placé l’auto en 3e place sur la grille. Gabriel Aubry, appelé de dernière minute pour suppléer James Allen, positif au Covid, a terminé le travail et a beaucoup apporté au team !

Laurents Hörr : on savait le pilote allemand très bon, mais au volant de sa Duqueine M30 D08 #4 de DKR Engineering, nous l’avons trouvé éblouissant lors de la 1ere moitié de course. Il a signé le meilleur temps en course collant presqu’une seconde au 2e des LMP3 ! Deux autres hommes en forme en LMP3 en ce début de saison avec Ugo de Wilde (InterEuropol) et Duncan Tappy (United).

La sécurité sanitaire : coup de chapeau à l’organisation qui a mis en place un protocole sanitaire strict, mais bien appliqué. Des membres de l’ELMS passaient même à l’arrière des stands voir si tout était bien respecté. Certes, ce n’est pas toujours facile de travailler dans ces conditions, mais c’est le prix à payer si on veut que les courses aient lieu ! La possibilité de passer un test PCR était aussi proposée sur le circuit avec peu d’attente et un résultat très rapide.

Les flops :

United Autosports : certes, c’est dur de notre part de placer l’équipe championne en titre dans les moins, mais on a été habitué à l’excellence ces derniers temps. Là, la structure britannique doit se contenter d’une place sur le podium (3e) avec Phil Hanson, Jonathan Aberdein et Tom Gamble (Oreca #22). L’autre 07, la #32, est 9e. Pire, titrée également en LMP3, United classe ses deux Ligier JS P320 aux 10e et 13e places !

Le départ : incompréhension, coup de frein, des pilotes qui se décalent pour éviter de rentrer dans les voitures devant eux, le premier envol de le saison a été compliqué. D’ailleurs, Roman Rusinov a été pénalisé par un drive through car “il a ralenti puis accéléré avant le signal alors que le poleman doit garder sa vitesse avant le dit signal”…

DragonSpeed : quelques tours et puis s’en va ! L’écurie d’Elton Julian est sortie par la petite porte à Barcelone après seulement sept tours couverts. Après avoir été percuté par Salih Yoluc au 2e tour (il a reçu une pénalité pour cette manœuvre), Henrik Hedman a eu un souci avec une LMP3 et a dû abandonner. Ricky Taylor et Ben Hanley n’ont pas pris le volant. Dommage, l’équipage Pro Am avait fier allure sur le papier. Revanche en Autriche !

La Covid-19 : ce satané virus nous a privé de James Allen chez Panis Racing, remplacé par Gabriel Aubry, mais aussi d’une voiture. En effet, la Ferrari 488 GT3 #88 AF Corse n’a pas pris le départ, deux de ses pilotes étant positifs. Un bon rétablissement à François Perrodo, Manu Collard ainsi qu’au pilote australien de LMP2…