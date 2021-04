Louis Delétraz (WRT) : “Content de mon choix d’avoir quitté la monoplace pour l’Endurance !”

Louis Delétraz était un jeune homme heureux en ce dimanche 18 avril 2021. Avec Robert Kubica et Yifei Ye, ses deux coéquipiers sur l’Oreca #41, il s’est offert sa première victoire en European Le Mans Series et a permis, par la même occasion, à Team WRT d’ouvrir son compteur dans ce championnat. Quelques minutes après sa descente du podium, Endurance-Info a pu le rencontrer…

Comment vous sentez vous après votre première victoire en ELMS ?

“Très bien ! Déjà hier, cela s’est bien passé avec ce 2e temps en qualification et une première ligne. Je remercie l’équipe qui m’a fait confiance pour cet exercice. Malheureusement, dans mon dernier secteur, j’ai trouvé du trafic avec Ferdinand Habsburg et Nicolas Lapierre. Cela fait partie du jeu, nous ratons la pole position pour 0.079 seconde. Cela aurait donné un week-end encore plus parfait, mais on ne va pas se plaindre.

L’équipe m’a mis dans la voiture pour le départ, mais comme on a un équipage très solide, celui qui prend le départ, qui finit la course, c’est la même chose. Le plus important était de prendre la tête de la course le plus tôt possible. Roman Rusinov fait un départ très spécial, que j’ai trouvé limite, mais j’ai vu qu’il avait écopé d’un Drive Through pour cela. J’ai vu une opportunité arriver, je me suis rapproché, j’ai tenté ma chance au virage 1. Il ne m’a de nouveau pas laissé beaucoup de place, mais je me suis imposé. C’était un dépassement important, il fallait le faire à ce moment là et c’est ce qui nous a permis de construire notre course ensuite. Je me suis ensuite contenté de gérer mes pneus, d’avancer et de passer le relais à mon coéquipier avec le plus d’avance possible. ”

L’Oreca 07 est certainement différent de la Rebellion R13 que vous aviez aux 24 Heures du Mans en septembre dernier. Comment trouvez-vous ce proto ?

” Effectivement, c’est différent. Ma seule expérience en prototypes était avec une LMP1, c’était une grosse voiture pour débuter en Endurance, mais j’en garde de magnifiques souvenirs. Le châssis est, par contre, le même entre ces deux autos sauf que la LMP1 est plus puissante et possède plus d’aéro. La LMP2 est une voiture très agréable à piloter, elle est très saine, je prends beaucoup de plaisir. Je suis content de mon choix d’avoir quitté la monoplace pour venir en Endurance. Je pense que mon futur est ici avec les nouvelles réglementations qui arrivent.”

WRT est une vraie machine à gagner en GT3. Elle pourrait devenir une machine à succès en LMP2. Comment vivez vous à l’intérieur de cette équipe ?

” Je connaissais déjà WRT auparavant car Vincent Vosse est un ami de longue date de mon père (Jean-Denis Delétraz) qui a fait de l’Endurance pendant 13 ans. Il est vrai que c’est une grosse équipe. Notre programme ELMS a démarré assez tard, fin décembre environ. Cela nous a donné beaucoup de travail, nous ne pensions pas forcément être prêts à 100% ici. Aujourd’hui, nous avons fait un travail presque parfait, sans faire d’erreur. Il y a encore de place pour s’améliorer donc oui, c’est une vraie machine à succès. Les gens, les mécanos, les ingénieurs, tout le monde a travaillé jour et nuit pour être prêt ici.”

Que vous apporte un pilote comme Robert Kubica ?

” Je connaissais un tout petit peu Robert lorsqu’il était en Formule 1 et que j’étais pilote de réserve chez Haas. La première fois que je l’ai rencontré, j’ai été super étonné. C’est quelqu’un de super, premièrement, humainement parlant. Il est ensuite très fort techniquement car il a énormément d’expérience. Il n’a pas non plus une histoire toute simple avec son accident. Donc je sais que je vais apprendre beaucoup d’une personne comme lui. On travaille beaucoup en équipe, il n’y a pas d’égo. De toute façon, il faut savoir se faire confiance en Endurance.”

Un des points clés en LMP2 est le pilote Silver, il peut faire basculer une course. Comment est Yifei Ye ?

“Tout à fait. En 2021, les équipages sont impressionnants en ELMS, c’est vraiment très solide. Il y a des gens comme Franco Colapinto ou Yifei. C’est un très bon Silver, c’est important de l’avoir avec nous. Certes, il est jeune, mais il est déjà champion Asian Le Mans Series. Nous avons les mêmes ressentis sur la voiture, c’est donc un point positif supplémentaire. Avoir Robert et Yifei dans l’équipe, j’en suis franchement heureux, je suis ravi de partager la voiture avec eux !”