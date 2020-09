Les team-managers et Le Mans : Xavier Combet (TDS Racing), part 2

Suite de notre entretien avec Xavier Combet, le team manager de TDS Racing qui gère l'engagement de Racing Team Nederland en WEC et de G-Drive Racing en ELMS, les deux entités étant aux 24 Heures du Mans cette année !

Et

cette édition 2020 pour TDS Racing…

« Cette

année, nous sommes prêts, l’équipe est finement rodée et fortement motivée,

nous avons ajusté certains paramètres. Cette édition sera particulière car elle

n’aura pas lieu au mois de juin, mais au mois de septembre. Les conditions

météorologiques vont être différentes, la durée de la nuit, les températures, la

gestion des pneus et on sera sans spectateur. »

Quand

vous aurez gagné, aurez vous l’impression que la boucle est bouclée, allez-vous

faire autre chose ou insister en Endurance ?...