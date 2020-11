Les Porsche 911 GT3 R/GPX Racing disponibles en miniatures

Très attendues par beaucoup de collectionneurs depuis l’annonce de leurs sorties, les Porsche 911 GT3 R du GPX Racing sont désormais disponibles ! Nous vous les avions présenté ICI cet été.

Depuis, les trois Porsche aux couleurs Gulf ont foulé différents tracés avec une certaine réussite ! Les #12 (SP322) et #40 (SP324), engagées à l’année dans le championnat GT World Challenge Endurance Powered By AWS, ont depuis participé à la manche du Nürburgring et aux Total 24 heures de Spa. Si en Allemagne les Porsche, qui se sont élancées des 1ere et 8e positions sur la grille de départ n’ont pu concrétiser en course avec une 19e place pour la #40 de Romain Dumas, Dennis Olsen et Thomas Prenning et une arrivée non-classée pour la voiture sœur de Matt Campbell, Mathieu Jaminet et Patrick Pilet (#12).

A Spa, l’équipage de la Porsche GT3 #12 a franchi la ligne d’arrivée au terme des deux tours d’horloge au 4e rang d’une course folle et très disputée tandis que la #40 et son trio de pilotes se classe onzième.

La troisième et dernière GT3 du team n’a pour le moment participé qu’à une seule course mais avec succès ! Mathieu Jaminet, Frédéric Fatien, Jordan Grogor et Robert Renauer se sont imposés au volant de la 911 #36 (SP323) lors de la “Coppa Florio” disputée à Enna-Pergusa dans le cadre des “24H Series” le mois dernier.

Vous aurez la possibilité d’ajouter à votre collection les versions des essais du Paul Ricard qui ont eu lieu en début de saison. Les Porsche étaient pour l’occasion revêtues d’une livrée spécifique, noire immaculée avec des figures géométriques, rondes sur la #40 (SP326) ou angulaires sur la #12 (SP325).

Porsche toujours, avec un bond dans le passé puisque nous nous retrouvons en 1996, lorsque la firme allemande posait sur la piste, pour déverminage et différents essais, celle qui allait devenir une icône de l’endurance, la Porsche 911 GT1 ! C’est cette version “test car” qui est présentée aujourd’hui dans avec sa robe brute de carbone. (S5601).

Direction Spa pour l’édition 2019 avec ces deux Nissan GT-R Nismo de l’équipe KCMG.La #18 (SB262), partagée par Imperatori – Jarvis – Liberati se classant dix-huitième à l’issue des 24 heures de course alors que la #35 (SB270) se classant trente-neuvième, emmenée par Chiyo – Matsuda – Burdon. Ces deux miniatures sont réalisées en série limité à 300 exemplaires. Rappelons que cette année l’équipe était également au départ de la classique spadoise mais avec deux Porsche 911 GT3 R.

Le Strakka Racing était aussi au départ de l’épreuve l’an dernier avec cette Mercedes-AMG GT3 affublée du #44 (SB264). Son trio de pilote, Williamson, Vautier et Paffett a hissé l’allemande au 20e rang à l’arrivée de cette édition très humide et chaotique.