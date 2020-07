Les Porsche/GPX Racing ‘2020’ disponibles chez Spark

Alors que les Porsche 911 GT3 R du GPX racing ont effectué leurs premiers tours de roues en course le week-end dernier sur le tracé d’Imola dans le cadre du GT World Challenge Europe Powered by AWS, leurs répliques au 1/43e n’auront pas mis longtemps à se dévoiler !

Il faut dire que GPX Racing a fait très fort sur le plan médiatique avec des livrées historiques sur ses trois Porsche GT3, même si seulement deux châssis participeront à l’ensemble du championnat, la troisième ne faisant que quelques apparitions (programme à définir) qui dépendront de l’évolution des calendriers et de la crise sanitaire mondiale

Les trois allemandes reprennent en effet les livrées des Porsche 908/3 ayant pris part à la Targa Florio 1970 avec comme résultats, les 1ère, 2e et 5e places au général. Les 911 GT3 portant également les mêmes dossards (#12, #36 et #40) que les glorieuses 908/3.

La #12 (réf SP322), alignée pour Patrick Pilet, Mathieu Jaminet et Matt Campbell disposant de parements verts (aile arrière gauche et pare-chocs avant) en plus des traditionnelles couleurs Gulf tandis que la #40 (réf SP324) de Romain Dumas, Thomas Preining et Louis Delétraz étant en revanche toute vêtue des couleurs orange et bleu clair du célèbre pétrolier.

La troisième Porsche, au dossard #36 (réf SP323), qui sera alignée dès que possible sur quelques courses, possède pour sa part des parement bleu foncé (aile arrière gauche et pare-chocs avant) en complément de la livrée Gulf.

Spark nous propose aussi les deux 911 GT3 R de l’équipe (#12 et #40) qui ont participé aux essais officiels du championnat GT World Challenge Europe au Castellet en début d’année. Les deux autos possédaient une déco intégralement noire sur lesquelles étaient disposées de figures géométriques blanches, toutes droites sur la #12 (réf SP325) ou rondes sur la #40 (réf SP326).

Bien que ces cinq miniatures se soient dévoilées sur la toile ces derniers jours, il vous faudra patienter un peu pour les acquérir et les exposer dans vos vitrines puisqu’elles ne seront disponibles qu’à compter du mois d’octobre.

Ces modèles étant déjà précieusement attendues par les collectionneurs, il ne faudra surement pas réfléchir trop longtemps devant votre écran d’ordinateur avant de cliquer sur l’icône “acheter” sous peine de les voir vous filer sous le nez aussi vite qu’elles ne passent en piste !