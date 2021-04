Les Magnussen père et fils chez High Class Racing au Mans !

Ils en parlaient depuis un moment, ils en rêvaient même, High Class Racing l’a fait. Kevin Magnussen et Jan Magnussen vont enfin partager le même baquet aux 24 Heures du Mans. Ce sera sur l’Oreca 07 #49, la 2e alignée en Sarthe par l’équipe danoise. Leur coéquipier sera Anders Fjordbach.

Jan Magnussen va effectuer son retour en prototype cette année en WEC où il roulera sur l’Oreca 07 #20 de High Class Racing. Pour l’édition des 24 Heures du Mans 2021, il changera d’auto et sera donc sur la #49. On n’a plus vu le pilote danois en prototype en Sarthe depuis 2003, du temps de l’Audi R8 du Team Goh. Sa première venue remonte aux 24 Heures du Mans en 1999 sur une Panoz LMP-1 Roadster S engagée par Panoz Motorsports. Il était alors associé à Max Angelelli et Johnny O’ Connell, les trois hommes terminant 11e. Depuis, il compte 22 participations en Sarthe, dont 16 avec Corvette Racing, le Danois a juste manqué l’édition de 2015 en raison d’un accident lors des qualifications. Il compte surtout quatre victoires en GTS / GT1 en 2004, 2005, 2006 et 2009, toutes avec Corvette.

Son fils, Kevin, n’a jamais disputé les 24 Heures du Mans. Le nouveau pilote Peugeot en Hypercar vient de démarrer en Endurance avec deux très belles prestations en IMSA aux 24 Heures de Daytona et 12 Heures de Sebring sur la Cadillac DPi de Chip Ganassi Racing. L’homme qui compte 116 Grand Prix de Formule 1 à son palmarès avait récemment déclaré : “Avec mon père, nous avons toujours voulu faire les 24 Heures du Mans ensemble !” Ce sera chose faite cette année et c’était LA bonne année car, après, il faudra endosser le costume de pilote officiel !

Leur coéquipier est une des chevilles ouvrières de l’équipe High Class Racing. Anders Fjordbach compte déjà deux participations aux 24 Heures du Mans en 2019 (11e des LMP2) et 2020. Il a disputé quatre saisons en ELMS et attaque sa 2e en WEC. Il est classé Silver et permet donc aux Magnussen de pouvoir se retrouver sur la même auto.

@Peter May / High Class Racing

L’histoire des père / fils va donc pouvoir se poursuivre aux 24 Heures du Mans. On a encore tous en tête des associations telles que Mario et Michael Andretti, Derek et Justin Bell, Martin et Alex Brundle ou encore Nigel Mansell et ses deux fils. Il faut remonter à 2017 pour retrouver de telles choses. A l’époque, deux duos père fils étaient au départ des 24 Heures du Mans. Jacques / Pierre Nicolet et Patrice / Paul Lafargue. Cela fera l’objet d’un prochain article sur Endurance-Classic…