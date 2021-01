Les débuts de la SCG 007C repoussés à Spa, les pilotes dévoilés en mars

On attendait la Scuderia Cameron Glickenhaus en mars prochain aux 1000 Miles de Sebring pour l’ouverture de la saison WEC 2021 mais le prototype Le Mans Hypercar ne roulera finalement pas sur ses terres cette année. L’écurie dirigée par Jim Glickenhaus prévoit de débuter en compétition en mai prochain à l’occasion des 6 Heures de Spa. (In English)

Le constructeur préfère se concentrer sur l’homologation de son prototype. Jim Glickenhaus a expliqué vouloir prendre son temps pour homologuer la voiture, figée pour 5 ans, tout en prenant en compte la situation sanitaire actuelle qui pourrait avoir un impact négatif sur la visite du WEC à Sebring à la mi-mars.

« Une raison pour laquelle nous n’irons pas à Sebring est que nous pensons que le WEC va annuler la course, mais ce n’est que mon opinion et je ne sais pas ce qui va se passer », a déclaré Jim Glickenhaus à Sportscar365. « Deuxièmement, pour courir, il faut une homologation. Pour cela, vous devez finaliser la voiture et entrer dans la soufflerie Sauber, puis confirmer que la voiture est conforme à la réglementation. Il est dans notre intérêt de tester autant que possible avant de faire tout cela, et d’avoir la voiture exactement là où nous le voulons. Pour que nous nous engagions à Sebring, il faudrait expédier la voiture dans six semaines. Je ne pense pas que cela puisse arriver. L’ACO sait que nous n’irons pas à Sebring. Ils sont satisfaits car ils veulent que nous ayons une bonne voiture pour débuter. »

La SCG 007C doit prendre la piste dans le courant du mois avec un petit retard dans le planning initial compte tenu de la situation sanitaire actuelle. Un test d’endurance de 30 heures doit ensuite avoir lieu avant l’annonce des deux équipages.

« Nous construisons le premier châssis », a confié Glickenhaus. « La deuxième cellule doit arriver cette semaine, nous allons donc débuter la construction du second châssis. Nous allons sortir la voiture en janvier avant de faire beaucoup d’essais en février. Cela va permettre de finaliser la voiture et les pilotes pour six ou sept d’entre eux, et ensuite nous homologuerons la voiture. »

Jim Glickenhaus se veut confiant sur la bonne tenue de son prototype Le Mans Hypercar non hybride : « L’avantage qu’auront les voitures hybrides, et cela ne s’applique qu’aux LMH hybrides, est qu’avec la traction intégrale, vous avez moins de dégradation des pneus. Nous pensons que l’ACO et le WEC seront très justes avec nous. Je pense qu’ils veulent vraiment que nous soyons compétitifs, et je pense que Toyota le souhaite également. Nous avons fait des simulations avec Michelin, et je pense que nous sommes tous les deux là où le WEC et l’ACO veulent que nous soyons avec les pneus. Michelin améliorera cela avec le temps, donc nous aurons probablement quatre relais. On pourra juger sur le terrain lors des deux premières courses. »

La Scuderia Cameron Glickenhaus n’a pas encore dévoilé les pilotes pour la campagne WEC 2021 même si Jim Glickenhaus a laissé entendre que Richard Westbrook pourrait être impliqué dans le programme LMH. Le Britannique a roulé pour l’équipe l’année passée aux 24 Heures du Nürburgring.

« Je pense qu’il est juste de dire que les gens qui rouleront en LMH seront issus de la Formule 1, du LMP1 ou LMP2 », a déclaré Glickenhaus. « Ce sera un mélange de pilotes très expérimentés et de jeunes, rapides et prometteurs. Avoir les meilleurs pilotes du monde qui veulent gagner Le Mans, ce n’est pas une tâche difficile. Nous avons eu des noms surprenants qui veulent tester, et nous aurons d’excellents pilotes. Ce ne sera pas un problème. Nous allons tester des pilotes en février jusqu’en mars. D’ici mars, nous prendrons une décision. La seule chose qui pose problème est la situation du COVID-19. Nous espérons utiliser des gars des Etats-Unis, mais ce ne sera peut-être pas pratique tant que les voyages transatlantiques ne seront pas réglés. Jusqu’à ce que les gens puissent être vaccinés, cela pourrait être difficile. »