Les 24H2CV 2020 en attente d’une nouvelle date…

Mettre les Total 24 Heures de Spa à la place des 24H2CV a forcément fait réagir dans le paddock de la marque aux chevrons. Ce changement ne signifie en rien que les 2CV et C1 n’auront pas droit à un double tour d’horloge dans les Ardennes belges cette année.

Robert Van Gysegem, organisateur de l’épreuve, a tenu à mettre les choses au point, notamment suite à certains messages très virulents postés sur les réseaux sociaux : « Avant tout, il est totalement faux de dire et écrire que nous avons été jetés comme des malpropres. Tout cela s’est fait en totale transparence, au nom des liens étroits que nous entretenons avec le Circuit de Spa-Francorchamps. Alors non, les 24H2CV 2020 ne sont pas annulées. S’il est impossible pour l’heure de communiquer une nouvelle date pour notre événement, sachez que les responsables du circuit continuent de plancher sur le remaniement de leur calendrier. Ils possèdent les dates des épreuves confirmées de la 2CV Racing Cup et de la C1 Racing Cup en seconde partie de saison, et sur cette base, ils tentent de trouver la meilleure solution possible pour les 24H2CV. Un peu de patience donc… »

De nombreux événements majeurs figurant au calendrier du Circuit de Spa-Francorchamps ont fait l’objet d’un report en raison de la pandémie de Covid-19, qui frappe le monde entier. Ce qui a entraîné un important remaniement du calendrier, concernant notamment les 24 Heures de Francorchamps. Initialement prévu le dernier week-end de juillet, cet événement international, en fait la plus grande course de GT au monde, a été reporté, aucun événement de masse ne pouvant se tenir d’ici le 31 août dans notre pays, comme spécifié par le gouvernement et le Conseil National de Sécurité. Ces 24 Heures GT ont été repositionnées du 23 au 25 octobre. Nous respectons cette décision, partant du principe où le Circuit œuvre au report à l’automne de ses événements majeurs. »

Il convient de rappeler que la situation actuelle met tous les promoteurs dans l’embarras, de la Formule 1 aux 24H2CV.