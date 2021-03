Les 24H du Nürburgring auront bien lieu en juin

Les 24 Heures du Nürburgring 2021 auront bien lieu comme prévu du 3 au 6 juin prochain. Avant cela, la course qualificative se déroulera les 8 et 9 mai. Ces événements peuvent être organisés grâce au soutien de Nürburgring 1927 GmbH & Co KG ainsi que d’autres partenaires solides. En revanche, la situation concernant l’accueil du public n’est pas encore clarifiée. Les billets déjà achetés l’année passée pourront être remboursés sous peu.

Outre le Nürburgring, Audi, BMW, Mercedes-AMG, Porsche, Falken, Goodyear et Michelin contribuent financièrement pour que la 49e édition puisse se dérouler cette année. Du côté des partenaires marketing, Sporttotal, détenteur des droits, et Eurosport Events, promoteur du WTCR, apportent également d’importantes contributions. La Scuderia Cameron Glickenhaus met aussi la main à la poche.

« Bien sûr, nous avions espéré que nous surmonterions le COVID-19 d’ici juin 2021 et que nous serions en mesure d’organiser la course des 24 Heures comme par le passé », a déclaré Walter Hornung, directeur de course. « Maintenant, les choses vont se passer différemment avec une course qui sera pour nous un exploit encore plus grand que l’an dernier. D’une part, nous manquons manifestement de revenus. D’autre part, nos fans contribuent à l’atmosphère inimitable de la course des 24 Heures et nous avons raté cela l’année dernière. »

Compte tenu des différents calendriers des différents championnats, il n’a pas été possible de repousser le double tour d’horloge de l’Eifel. Concernant l’accueil du public, Walter Hornung espère une issue favorable : « Nous faisons ce que nous pouvons. La réservation à l’avance pour 2021 a été volontairement repoussée. Dans les prochains jours, nous allons offrir la possibilité de reprendre les billets déjà achetés l’année précédente pour un remboursement du prix du billet. » En 2020, les tribunes avaient pu accueillir du public en nombre limité.