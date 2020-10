Les 24H de Spa confirmées sans public !

Communiqué de Presse :

Les Tests Days officiels des Total 24 Hours of Spa qui se sont déroulés la semaine passée (29 et 30 septembre) ont lancé la phase finale de préparation pour la grande classique belge de l’endurance.

Trois semaines avant le début des activités sur la piste ardennaise, l’horaire détaillé de l’épreuve, programmée du 22 au 25 octobre, a été révélé. Outre les concurrents des 24 Heures, il concerne toutes les courses annexes qui se produiront dans le cadre de ce long week-end spadois.

Suite aux mesures prises dans la lutte contre le COVID-19, les Total 24 Hours of Spa se dérouleront malheureusement sans public. Par ailleurs, l’épreuve retrouvera son format de 24 heures, l’idée d’ajouter une 25e heure pour les fans présents sur place n’ayant plus de sens.

Le Manager Général des Total 24 Hours of Spa, Laurent Gaudin, explique comment ces décisions ont été prises et ses attentes avant cette édition particulière.

Pourquoi a-t-il été décidé d’organiser la course sans spectateur ?

« Nous ne sommes malheureusement pas les seuls dans ce cas. Aucun des grands événements organisés à Spa-Francorchamps depuis le début de la crise sanitaire n’a accueilli du public. Cela concerne le DTM, l’ELMS, le WEC et la Formule 1. Par ailleurs, et les médias nous le rappellent régulièrement, le virus est toujours bien présent. Pourtant, nous y avons cru jusqu’au bout !

Nous avons tout essayé pour mettre sur pied cet événement de très grande ampleur en respectant les divers protocoles et les contraintes sanitaires, très strictes. Nous avons envisagé de très nombreuses pistes. En parallèle, le cahier des charges était de plus en plus exigeant et le nombre de personnes admises dans le public ne faisait que chuter. À un moment, il fallait se rendre à l’évidence et notre équipe a dû renoncer.

Nous en sommes sincèrement désolés, car les fans font partie intégrante de la magie de nos 24 Heures. Nous savons aussi que nous allons devoir essuyer des critiques, mais il faut rappeler que SRO Motorsports Group n’est pas au-dessus des lois. Ceux qui avaient déjà acheté un ticket seront bien évidemment contactés très prochainement. Maintenant que la décision a été prise, nous devons désormais nous concentrer sur la partie sportive de la course. »

Il avait été annoncé que la course durerait 25 heures. Pourquoi avez-vous décidé de revenir à un format de 24 heures ?

« Depuis l’arrivée de l’édition 2019, nous avions imaginé cette nouvelle édition des Total 24 Hours of Spa – la 20e de l’ère GT – comme un festival automobile. Nous avions prévu la présentation de nouveaux modèles, des expositions, des parades, un concert plus important et de nombreuses initiatives pour permettre au public d’être plus proche et plus impliqué que jamais dans l’événement. Malheureusement, la crise sanitaire – avec, aussi, ses répercussions financières – nous a obligé à reporter nos ambitions.

Nous nous sommes alors remis au travail avec l’objectif d’apporter un vent nouveau à cette édition organisée en octobre. Nous avons imaginé de nouveaux projets : des espaces à la fois couverts et festifs pour le public, des navettes permettant de découvrir les coulisses du circuit, un éclairage renforcé, des rencontres avec des acteurs clés, etc.

Dans ce cadre-là, et vu cette date exceptionnelle avec le passage à l’heure d’hiver, nous avions annoncé notre volonté de rouler une heure en plus. Nous étions optimistes et nous pensions – peut-être naïvement – que le virus serait derrière nous à cette période de l’année. Comme ce n’est malheureusement pas le cas et que les fans ne pourront pas nous rejoindre, nous avons décidé de revenir au format initial. »

Quel est votre état d’esprit, maintenant que ces décisions ont été prises ?

« Je ne serai pas très original en disant que les fans vont terriblement nous manquer lors de ces Total 24 Hours of Spa. Il manquera un ingrédient essentiel dans l’ambiance. Mais si le spectacle ne sera pas dans les tribunes ou dans le village entourant la zone du concert, il sera incontestablement présent sur la piste avec des pilotes de tout premier plan pour défendre les intérêts de marques de renom.

Au niveau sportif, il ne fait aucun doute que ce sera une fois de plus la plus grande course de GT dans le calendrier international. En 2020, des millions de personnes dans le monde suivront les Total 24 Hours of Spa avec une couverture télévisée intégrale et, il faut le rappeler, totalement gratuite ! Pour ceux qui ont l’habitude de venir assister à la course, ce sera une nouvelle expérience et nous ferons en sorte qu’ils puissent malgré tout profiter un maximum du spectacle. »

__

L’horaire de la 72e édition confirmé

L’horaire complet et détaillé des Total 24 Hours of Spa 2020 a été officiellement confirmé. Les équipes s’installeront dans le paddock du Circuit de Spa-Francorchamps à partir du lundi 19 octobre pour ce qui sera leur QG pendant sept jours. Pour les concurrents des 24 Heures, l’activité sur la piste débutera le mardi. Deux sessions seront réservées aux équipes de l’Intercontinental GT Challenge Powered by Pirelli qui auront manqué les Tests Days officiels à cause de leur participation, ce week-end, à la seconde course du championnat (Indianapolis 8 Hour). Ces séances auront lieu de 11h00 à 12h00 puis de 13h00 à 14h50. Elles seront suivies par le Bronze Test, de 15h00 à 18h00.

L’intensité montera d’un cran le jeudi avec énormément de roulage pour les concurrents des Total 24 Hours of Spa. À 11h10, une séance d’essais libres de 90 minutes verra toutes les GT3 prendre la piste pour la première fois. Peu après, ce sont les essais préqualificatifs, d’une durée d’une heure, qui débuteront à 15h15. Tout sera alors en place pour la séance d’essais qualificatifs (à partir de 18h55), qui déterminera à la fois les 20 voitures appelées à disputer la Super Pole et la grille de départ à partir de la 21e position. Ensuite, de 20h35 à 22h05, une séance d’essais nocturne permettra aux pilotes de s’acclimater à l’obscurité.

Vendredi, après le warm up pour tous (17h30-18h00), la très attendue Super Pole devrait de nouveau permettre aux concurrents d’affoler les chronos à partir de 18h20. En jeu ? Une pole position toujours très convoitée pour le pilote le plus rapide et l’attribution des 20 places sur les 10 premières lignes de la grille de départ.

Samedi, le départ de la course sera donné à 15h30. Après 24 heures de ronde, le drapeau à damier sera présenté à… 14h30, puisque le passage à l’heure d’hiver aura fait reculer les aiguilles d’une heure dimanche à 3 heures du matin.

En plus des Total 24 Hours of Spa, les courses de support garantiront un maximum d’action sur le circuit ardennais. Outre les séries habituelles que sont la GT4 European Series, la Formula Renault Eurocup et le Lamborghini Super Trofeo, le TCR Europe fera sa première apparition dans le cadre de la classique belge de l’endurance. De quoi ajouter des courses pour « voitures de tourisme » à un meeting faisant habituellement la part belle aux GT et aux monoplaces ! Chacune de ces compétitions disputera deux courses : une le vendredi et une le samedi, avant le départ des Total 24 Hours of Spa.

Même si tout le monde comprendra la légitime déception des fans après l’annonce du huis-clos, cette course vaudra la peine d’être suivie de près ! Pour les faire patienter avant le départ, dans à peine trois semaines, la liste des engagés complète de cette 72e édition sera révélée cette semaine.

Les horaires sont ici